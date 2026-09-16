Ninel Conde ¿confirma demanda vs. José Manuel Figueroa por ‘violentador’? Asegura: "¡Gracias a Dios estoy viva!”

Tras las declaraciones de José Manuel Figueroa sobre las confesiones que Ninel Conde hizo en su docuserie, todo parece indicar que el tema llegará hasta las instancias legales; así lo compartió ‘el Bombón asesino’ en un reciente encuentro con la prensa. ¿Dispuesta a todo para hacer justicia? ¡Te contamos los detalles!

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Ninel Conde rompe el silencio sobre José Manuel Figueroa. / Redes sociales

¿Cómo inició el conflicto entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

Todo comenzó tras el estreno de Ninel Conde sin filtro , donde la exhabitante de La casa de los famosos México habló sobre una relación ‘tormentosa’; aunque no mencionó el nombre de José Manuel Figueroa, hubo detalles que muchos relacionaron en redes con el cantante.

“Tuvimos ahí un tema, pero una relación bastante tormentosa”, contó Ninel Conde antes de recordar una supuesta ‘aventura amorosa’ que terminó en un episodio en el que la agredió físicamente, el cual describe como ‘terrible’.

“Agarro, me bajo de la cama, me empiezo a poner los zapatos; él colgó el teléfono y ¡zaz! me agarró así de (cabello) '¿A dónde vas?’ y yo, pues, me puse mal”. Ninel Conde

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Ninel Conde sin filtro, docuserie del ‘bombón asesino’. / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre las declaraciones de Ninel Conde en su docuserie?

Los comentarios que surgieron en Ninel Conde sin filtro rápidamente llegaron a oídos de José Manuel Figueroa, quien sin titubeos respondió al ‘bombón asesino’ y desmintió la supuesta ‘aventura amorosa’ y la agresión física.

“El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, yo no recuerdo el episodio así”, comentó el cantante de regional mexicano; además, aseguró que nunca vio a Conde como una pareja para formar una familia, caso contrario a Angélica Vale, con quien se especula tuvo la ‘aventura’.

“En Ninel no veía yo una madre, no veía a una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse. En Angélica sí lo veía; al pasar del tiempo creo que no me equivoqué, Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa”. José Manuel Figueroa

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Ninel Conde habría revelado detalles de su relación con José Manuel Figueroa. / Redes sociales

¿José Manuel Figueroa tendrá consecuencias legales por hablar de Ninel Conde?

Después de las declaraciones de José Manuel Figueroa, Ninel Conde lanzó un comunicado en el que manifestó que contar una parte de su historia nunca debería ser motivo de ‘desacreditar o atacar su cuerpo’, por lo que se estarían evaluando posibles acciones legales.

Tras el comunicado, fue abordada por la prensa con preguntas al respecto; de acuerdo con la actriz y cantante, nunca mencionó nombres propios en su docuserie, pero hubo personas que ‘solitos se empinaron’ y terminaron mencionándola.

“Hay personas que sí dieron nombres propios, o sea el mío, y gracias a Dios hay autoridades y leyes muy buenas. Mis abogados son los que se van a encargar de explicar bien, pero vamos muy bien”. Ninel Conde

Ninel Conde responde a José Manuel Figueroa sin decir su nombre. / Redes sociales

Por otra parte, agradeció a las leyes que buscan proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y lanzó un duro dardo contra su ex. “Hay cosas que nunca cambian, los violentadores nunca dejan de serlo por sí. Hay cosas que nunca cambian y ahí tienen la prueba. Gracias a Dios estoy viva”, sentenció.

Una vez más, Ninel Conde no mencionó directamente a José Manuel Figueroa, pero aseguró que cualquier información legal se dará a conocer por medio de sus abogados. Hasta ahora, el cantante no ha reaccionado públicamente a lo dicho por su expareja.

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