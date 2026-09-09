¡Aylín Mujica no se calla! Habla de que Ninel Conde soltó que era un “panteonera” ¿por la muerte de su hijo?

Luego de que Ninel Conde negara haberse burlado de Aylín Mujica por la muerte de su hijo en Top Chef VIP, las actrices reaparecieron juntas en las grabaciones del reality y lanzaron un contundente mensaje en medio de la polémica. ¿Se terminó la amistad? ¡Te contamos los detalles!

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Ninel Conde causa polémica en Top chef VIP. / Redes sociales

¿Cuál es el supuesto video en el que Ninel Conde presuntamente se burlaría de la muerte del hijo de Aylín Mujica?

A casi dos meses de la muerte del hijo de Aylín Mujica a los 31 años, la actriz cubana continúa en las grabaciones de Top Chef VIP, donde comparte foro con Ninel Conde, quien enfrenta una ola de críticas por un supuesto comentario dirigido a su compañera.

Un video difundido en redes generó polémica debido a que el ‘Bombón asesino’ parece burlarse de la pérdida que enfrenta la actriz. Todo comienza cuando grita: “Mauro, va por ti. Te estoy escuchando desde el cielo, amor”, mientras alista su platillo.

De pronto, la escena cambia y muestra a Ninel Conde y Mauricio Garza descansando en un sillón, pero de fondo se escucha decir a la exhabitante de La casa de los famosos México “Panteonera”, lo que fue interpretado como una respuesta a lo dicho por Mujica, pues de inmediato se ve al resto de los concursantes con expresiones serias.

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¿Ninel Conde se burló de Aylín Mujica? / Redes sociales

Ninel Conde niega haberle dicho “panteonera” a Aylín Mujica en Top Chef VIP

Ante las críticas que generó el supuesto comportamiento de Ninel Conde en Top Chef VIP, la actriz y cantante aclaró la polémica a través de un video en sus historias de Instagram, donde aseguró que su comentario fue sacado de contexto y nunca estuvo dirigido a Aylín Mujica.

“En la edición parece que, mientras mi compañera Aylín está hablando de la muerte de su hijito… yo decía la palabra ‘panteonera’. Quiero dejar claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos a su hijo o a la terrible pérdida que está viviendo”. Ninel Conde

Además de asegurar que es “incapaz” de utilizar dichos términos para referirse a la pérdida de un hijo, confesó que su palabra surgió de una conversación anterior con Mauricio Garza, en la que ella solo completó una frase. “Hay un término mexicano: se le dice ‘araña panteonera’ a una situación de una persona que viene mareada”, explicó.

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¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la supuesta burla de Ninel Conde en Top Chef VIP?

Tras la supuesta burla de Ninel Conde a la muerte del hijo de Aylín Mujica, ambas actrices reaparecieron juntas en el Instagram del ‘bombón asesino’, dejando ver que su relación se mantiene intacta y todo se ha tratado de un malentendido tras la edición del programa.

“Como pueden ver, ya estamos enloqueciendo. Yo te amo, sabes que te quiero, nunca sería capaz de haberte comentado algo así dirigiéndome a ti”, dijo Ninel Conde mientras abraza a Aylín, quien respondió: “Yo también te amo. Lo sé, ya estoy aquí para decirlo, no puedo desconfiar de esta mujer. Sacaron de contexto lo que dijo. Así que nada que ver”.

Aylín Mujica reaparece con Ninel Conde tras polémico comentario en Top Chef VIP. / Redes sociales

Asimismo, Ninel Conde expresó su completo apoyo a Aylín Mujica y le agradeció por creer en su versión y no dejarse llevar por un video editado, a lo que Mujica concluyó:

“Siempre ha estado, desde el primer día que regresé cuando me pasó la desgracia, siempre ha estado”. Aylín Mujica

De esa manera, Ninel Conde y Aylín Mujica pusieron fin a la polémica que surgió en redes y dejaron al descubierto el apoyo mutuo que se brindan en Top Chef VIP.

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