¿Lupillo Rivera ya tiene novia? Tras romper compromiso con Taína Pimentel, dice: “Nos estamos amando”
A solo días de que Lupillo Rivera y Taína Pimentel dieran por terminado su compromiso, ahora el cantante... ¡ya tendría nuevo romance! ¿Quién es?
La vida sentimental de Lupillo Rivera, tras su ruptura de Taína Pimentel, vuelve a la polémica. A pocas semanas de que se confirmara su separación, el cantante revela que ya tendría un nuevo romance. ¿Qué se sabe al respecto?
¿Cuándo terminó el “compromiso” entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel?
Fue a través de un mensaje publicado en redes sociales el 22 de agosto, que Taína Pimentel, expareja de Lupillo Rivera, confirmó públicamente el final de su relación y compartió que atraviesa una etapa difícil.
Aunque la empresaria decidió no entrar en detalles sobre las razones que provocaron la separación, sí reconoció que ha sido un proceso doloroso y complicado. Ante esta nueva realidad, pidió comprensión y respeto mientras enfrenta este momento de su vida:
Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones.
Asimismo, Taina expresó su agradecimiento por todo lo que compartió junto a Lupillo. A pesar de la separación, dejó entrever que el cariño y el afecto por el cantante permanecerán.
Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos.
La noticia fue sorpresiva para muchos, ya que a pesar de algunos rumores, ellos habían dicho que su compromiso seguía firme.
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¿Lupillo Rivera ya tiene novia tras terminar con Taína Pimentel?
La nueva polémica de Lupillo Rivera, tras su ruptura de Taína Pimentel, nació luego de una conversación captada en Top chef VIP, cuando el cantante habló abiertamente sobre la llegada de una nueva mujer a su vida.
El cantante explicó que ya había tenido contacto con ella desde tiempo atrás, aunque sus circunstancias personales le habían impedido acercarse de la manera en que hubiera querido, tanto en lo personal, como en lo profesional:
Yo hace poco tiempo tuve el contacto con una hermosa dama, no pude buscarla como yo quise buscarla por estar en este show, no podía ir a conquistarla como se debe de hacer; por una parte estaba comprometido y por otra parte estaba acá en este show. Se acabó mi compromiso, decidimos mandarnos mensajes por redes sociales, en este momento empezamos a hablar por textos, por cámara, por llamadas.
Por si fuera poco, lanzó un mensaje que causó más debate aún, asegurando que tanto él, como la presunta mujer, se están amando intensamente:
Cuando la miré, la conocí, sentí esa energía muy positiva, esa energía perfecta. Tuvimos una noche espectacular, una noche inolvidable. Nos estamos amando locamente, dejando que fluya, dejando a un lado las ideas sociales que existen.
Sus palabras ya han sido analizadas y criticadas por seguidores del cantante, pues creen que es muy reciente el iniciar una relación, cuando apenas finalizó su compromiso. ¿Tú qué opinas?
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¿Quién es Taína Pimentel, expareja de Lupillo Rivera?
Taína Pimentel es una modelo, actriz y empresaria de origen dominicano que ha logrado abrirse camino dentro de la industria del entretenimiento, principalmente en proyectos vinculados con Telemundo.
El momento que la llevó a la fama ocurrió gracias a su participación en Nuestra Belleza Latina, certamen en el que compitió en las ediciones de 2015 y 2021. En 2024 debutó como actriz en la telenovela Sed de venganza. Posteriormente, logró participar en Velvet, el nuevo imperio.
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