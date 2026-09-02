Hija de Lupillo Rivera sufre grave incendio y pide donaciones, en redes preguntan: "¿Dónde está el padre?”

Las hijas de Lupillo Rivera siguen en controversia, desde temas de salud que azotan a la familia del cantante, hasta algunos dimes y diretes con la ex de su padre, Taína Pimentel. Ahora, otra de las hijas del intérprete genera conversación, ya que pidió ayuda económica en redes sociales. ¿Por qué?

Hija de Lupillo Rivera pide ayuda económica en redes / Redes sociales

¿Quién es la hija de Lupillo Rivera que pidió ayuda económica?

Esta vez, Abigail Rivera, hija del cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, recurrió a sus seguidores para solicitar apoyo económico luego de perder su negocio de comida a causa de un incendio.

De acuerdo con Abigail, la noche del domingo 30 de agosto de 2026, alrededor de las 10:15 p.m., su familia recibió una llamada en la que les informaron que su camión de comida había sido incendiado:

El domingo por la noche, 30 de agosto de 2026, a las 10:15 p.m., recibimos una llamada informándonos de que nuestro camión de comida había sido incendiado. Recientemente también perdimos nuestra camioneta, que utilizábamos para remolcar el tráiler. Abigail Rivera, hija de Lupillo

En sus palabras, el vehículo representaba mucho más que un negocio para la hija de Lupillo Rivera, pues se había convertido en su principal fuente de ingresos después de que decidió abandonar un empleo corporativo para concentrarse completamente en su emprendimiento.

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Hija de Lupillo Rivera pide donaciones / GoFundMe

¿Lupillo Rivera apoyará a su hija Abigail tras pedir donaciones?

La pregunta que más se ha repetido en comentarios es acerca de Lupillo Rivera, pues esperan que el intérprete pueda ayudar monetariamente a su hija Abigail en este complicado momento.

Cabe señalar que en la misma publicación realizada por la joven, asegura que este emprendimiento lo llevó a cabo para poder demostrar que ella podía valerse por sí misma sin depender de la fama o el reconocimiento de su apellido:

Solo quería hacerme un nombre por mí misma, de manera orgánica, sin utilizar el apellido Rivera. Pero, sobre todo, quería demostrarles a mis hijas que pueden hacer cualquier cosa que se propongan si creen en ello y trabajan para conseguirlo. (...) Agradecería enormemente cualquier donación que pueda ayudarnos a mi familia y a mí a salir adelante y volver a ponernos de pie. Abigail Rivera, hija de Lupillo

A pesar de todo, hasta el momento no se ha revelado si Lupillo Rivera ya se contactó con su hija , si le ofreció dinero o un apoyo para que pueda regresar nuevamente a su trabajo.

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¿Lupillo Rivera y su hija Abigail se encuentran distanciados actualmente?

Hasta donde se sabe, no parece que Abigail y Lupillo Rivera estén actualmente distanciados. De hecho, en 2024 la joven visitó a su padre en La casa de los famosos Telemundo, en una dinámica emotiva.

Esto ha hecho que muchos pregunten en comentarios sobre el cantante, ya que varios consideran que tiene el suficiente dinero como para apoyarla:



“Chiquis, Lupillo Rivera, traten de dejar de lado las rencillas familiares, y por favor ayúdenla”,

“También es triste, parece que ella y su padre, Lupillo Rivera, ya no están tan cerca” y,

“Ojalá su familia la ayude”.

Se llegó a manejar que Lupillo Rivera podría volver a convertirse en padre junto a Taína Pimentel, en un chisme que surgió antes de confirmar su ruptura,

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