Mauricio Garza critica la carrera de Lupillo Rivera; cuestiona su estancia en Top Chef VIP: “Su música ya no pega”

Luego de que Lupillo Rivera protagonizara una pelea con Caramelo Top Chef VIP, los ánimos con el cantante de corridos volvieron a encenderse en el reality show, pero ahora con Mauricio Garza, quien cuestionó el éxito de su música. ¿Ya no pega? ¡Te contamos los detalles!

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¿Lupillo Rivera vuelve a estallar en Top Chef VIP? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Lupillo Rivera y Caramelo en Top Chef VIP?

En medio de las grabaciones de Top Chef VIP, Lupillo Rivera protagonizó un tenso momento con la expareja de Manelyk González, quien en ese entonces se encontraba en el reality. Todo comenzó luego de que Caramelo recordó que fue el ganador de La casa de los famosos Telemundo:

“Déjame recordarte que te gané y tuviste que salirte corriendo de La casa de los famosos. La casa de los famosos la gané yo. Ahora sí soy famoso. Lupillo Rivera es famoso por su hermana, por el apellido” Caramelo

Al escuchar que Caramelo mencionó a su familia, Lupillo Rivera le pidió respeto y aseguró que él nunca había mencionado a personas del exterior. Pese a la tensión que se vivió, la producción no perjudicó a ninguno de los participantes.

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Lupillo Rivera y Caramelo viven tenso momento en Top Chef VIP. / Mezcalent, Redes sociales

¿Cómo fue el desacuerdo entre Lupillo Rivera y Mauricio Garza?

Tras algunas semanas de lo ocurrido entre Lupillo Rivera y Caramelo, un nuevo clip sobre la competencia que se vive en Top Chef VIP se volvió viral en redes. Por lo que se ve en el video, Mauricio Garza no está de acuerdo con la actitud del cantante de regional mexicano, incluso explotó contra su música.

“Lupillo juega muy cochino, me tiene harto, por eso está aquí porque su música ya no pega”. Mauricio Garza

Por su parte, se muestra al integrante de la familia Rivera asegurar que él está dentro de la competencia para jugar, pero se ha dado cuenta de que algunos de sus compañeros solo buscan crear chismes. “Yo no vengo a andar chismeando, yo creo que la mayoría de participantes así están”.

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¿Qué dijo Lupillo Rivera ante las palabras de Mauricio Garza?

En los videos que circulan no se observa la reacción directa de Lupillo Rivera, pero en redes se especula que el intérprete de ‘Sufriendo a solas’ habría pedido la salida de Mauricio Garza debido a que no permitirá una falta de respeto más a su carrera.

Hasta ahora, esa información se mantiene como un RUMOR y Top Chef VIP no ha dado a conocer nueva información sobre los competidores. Por lo pronto, algunos internautas ya han iniciado el debate; mientras algunos aplauden la postura de Lupillo Rivera, otros apoyan al actor Mauricio Garza.

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