¿Taína Pimentel olvida a Lupillo Rivera? Publica impactantes FOTOS y responde a la hija del cantante

Luego de que Taína Pimentel y Lupillo Rivera terminaran su compromiso tras ocho meses juntos, la modelo y conductora compartió una serie de fotografías en las que impactó con su físico, pero no solo eso, también respondió tajante a la hija del cantante. ¡Aquí te contamos los detalles!

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Lupillo Rivera y Taína Pimentel ponen fin a su relación. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Lupillo Rivera y Taína Pimentel?

Tras ocho meses juntos, Lupillo Rivera y Taína Pimentel anunciaron el fin de su relación a través de un comunicado difundido el 22 de agosto por la modelo. Aunque no dieron a conocer las razones detrás de su decisión, externaron el cariño y admiración mutua.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”. Taína Pimentel

Días después de que se dio a conocer el fin de su historia, el cantante de regional mexicano rompió el silencio en un encuentro con la prensa y dejó entrever que no está cerrado a una reconciliación en el futuro:

“La relación mía y de Taína acaba de llegar a su fin; ya un tiempo tratando de llegar a una solución y, pues no, no se pudo dar. Por ahorita es definitivo porque ya lo anunciamos ambas partes, pero no sabes cómo da vuelta el mundo”. Lupillo Rivera

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Taína Pimentel confirma ruptura de Lupillo Rivera / IG: tainapimentelofficial

¿Cómo reaccionó la hija de Lupillo Rivera a la ruptura del cantante y Taína Pimentel?

Pese al respeto mutuo que se externaron Lupillo Rivera y Taína Pimentel al terminar su relación, la hija del intérprete sorprendió al dejar al descubierto la lejanía que existía con la modelo pese a tener una relación con su papá.

En una publicación del periodista Javier Ceriani, donde se daba a conocer el fin de la relación, Ayana Rivera aprovechó para recordar que en el pasado tuvo un malentendido con la ahora ex de su papá, por lo que prefirió poner distancia y no ser tan cercana a ella.

“Se enojó conmigo cuando mis fans me preguntaron si me llevaba bien con ella y yo simplemente contesté con honestidad que prefería mantener mi distancia y no ser tan cercana a ella”, colocó en los comentarios de la publicación del periodista.

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Hija de Lupillo Rivera reacciona a la ruptura de su papá y Taína Pimentel. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Taína Pimentel sobre la versión de Ayana Rivera?

A través de sus historias de Instagram, Taína Pimentel se pronunció ante las declaraciones de la hija de Lupillo Rivera y confirmó que durante la relación con el intérprete mantuvo una distancia con ella, por lo que ahora cuestiona que siga abordando el tema.

“Me resulta contradictorio que alguien que solicita distancia después aproveche cada oportunidad para omitir opiniones públicas sobre mi relación con su padre o asuntos de su vida personal. Lo que opinas de él, como una persona madura que eres, deberías resolverlo en privado”. Taína Pimentel

Taína Pimentel responde tajante a la hija de Lupillo Rivera. / RS

Por otro lado, robó suspiros en redes al compartir una serie de fotografías en traje de baño desde República Dominicana. Además de generar cientos de halagos, algunos usuarios externaron sus deseos por volver a verla junto a Lupillo Rivera. Hasta algunos de los comentarios que se pueden leer son:



“Qué bella, Taína siempre brillando”,

“Un verdadero mujerón”,

“Mujer bella y virtuosa” y

“Demasiado hermosa”

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