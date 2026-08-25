¿Lupillo Rivera pasado de copas en concierto? Circula video del cantante en supuesto estado inconveniente

Luego de que Lupillo Rivera y Taína Pimentel anunciaran el fin de su compromiso tras ocho meses, el intérprete de ‘Sufriendo a solas’ protagonizó un polémico video en el que aparentemente está alcoholizado en uno de sus conciertos. ¿Fue por su ex? ¡Te contamos los detalles!

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¿Lupillo Rivera borracho en pleno concierto? / Redes sociales

¿Por qué terminaron Lupillo Rivera y Taína Pimentel tras ocho meses de compromiso?

Pese a que se había rumorado que Lupillo Rivera y Taína Pimentel podrían convertirse en papás, la modelo sorprendió al compartir un comunicado en el que dio por terminada su relación con el cantante de regional mexicano.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”, informó la modelo, reafirmando el cariño y admiración que siente por su expareja.

Días después del comunicado, Rivera tuvo un encuentro con la prensa de ‘Despierta América’, donde rompió el silencio sobre su ruptura y pidió respeto por su ex. “Ya un tiempo tratando de llegar a una solución y, pues no, no se pudo dar. Por ahorita es definitivo”, detalló.

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Lupillo Rivera y Taína Pimentel ponen fin a su relación y compromiso. / Redes sociales, Canva

¿Lupillo Rivera aparece alcoholizado en el escenario por su ex, Taína Pimentel?

Después de que Lupillo Rivera rompiera el silencio sobre el fin de su relación con Taína Pimentel, sorprendió al aparecer aparentemente alcoholizado en uno de sus conciertos. A través de redes, se difundió un video en el que se ve al cantante con dificultades para bajar del escenario, por lo que debe ser auxiliado.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el integrante de la familia Rivera se encontraba en la presentación del 90´s Corridos Tour, pero su participación habría sido limitada debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Ante la difusión del video, algunos internautas han manifestado haber estado durante la presentación del cantante y desmienten que estuviera alcoholizado o hiciera alusión a su ex, Taína Pimentel, con quien puso fin a su compromiso.

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¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su supuesta presentación alcoholizado?

Hasta ahora, Lupillo Rivera no se ha pronunciado directamente sobre su supuesta participación alcoholizado en el escenario, pero en su cuenta personal de Instagram ya compartió una foto en la que luce el mismo vestuario con el que aparece en el video viral.

“Hay momentos que no necesitan explicación… solo se disfrutan”, escribió junto a la imagen en blanco y negro en la que se ve arriba del escenario acompañado por un micrófono y su clásico sombrero. Por lo tanto, su supuesta participación alcoholizado se mantiene como RUMOR; aunque también existe la versión de que fue parte de un show orquestado por Rivera.

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