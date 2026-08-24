Lupillo Rivera rompe el silencio tras terminar su compromiso con Taína Pimentel; ¿es definitivo?: “No se pudo dar”
Lupillo Rivera se sinceró sobre su ruptura con Taína Pimentel pese a estar comprometidos. ¿Quién tomó la decisión?
Después de que se confirmara que Lupillo Rivera y Taína Pimentel terminaron su compromiso tras ocho meses, el intérprete de ‘Sufriendo a solas’ habló por primera vez sobre el tema y reveló si hay posibilidades de una reconciliación. ¿Quiere una segunda oportunidad? ¡Aquí te contamos!
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¿Por qué terminaron Lupillo Rivera y Taína Pimentel pese a estar comprometidos?
Durante la mañana del 22 de agosto, Taína Pimentel compartió un comunicado en el que dio a conocer que su historia con Lupillo Rivera, actual participante de Top Chef VIP, había llegado a su final. Pese a que no reveló los motivos, sí resaltó la importancia que tuvo en su vida el cantante.
“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”.
Posteriormente, agradeció los momentos compartidos y resaltó que el cariño por su expareja sigue presente pese a que su historia juntos terminó: “Me quedo con los momentos vividos… Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos”.
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¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su ruptura con Taína Pimentel y la cancelación de su boda?
Pese a que Lupillo Rivera y Taína Pimentel enfrentaron rumores de supuesto embarazo, la pareja sorprendió al anunciar el fin de su relación a través de un comunicado compartido por la modelo; posteriormente, el intérprete de regional mexicano decidió romper el silencio.
En un encuentro con los micrófonos de Despierta América, Lupillo Rivera confirmó que su relación había llegado a su final, pese a que ambos intentaron dar una solución para continuar con su historia:
“La relación mía y de Taína acaba de llegar a su fin; ya un tiempo tratando de llegar a una solución y, pues no, no se pudo dar”.
Al igual que su expareja, el intérprete pidió que no haya ataques de ninguna parte para Taína Pimentel: “No quiero que el público, no quiero que mis fans, no quiero que la prensa me la ataque. No quiero que hablen absolutamente nada de malo; fue una gran mujer, alguien que amé, alguien que sigo amando”.
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¿Lupillo espera una segunda oportunidad con Taína Pimentel?
En ese mismo encuentro con la prensa, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre las posibilidades de darse una segunda oportunidad con Taína Pimentel; aunque dijo que por el momento era una separación definitiva, dejó abierta la posibilidad a un futuro.
“Por ahorita es definitivo porque ya lo anunciamos ambas partes, pero no sabes cómo da vuelta el mundo, cómo da vuelta la vida; a lo mejor nos volvemos a encontrar”.
Finalmente, resaltó el gran cariño que existió en la relación, siendo una de las principales razones por las que no se cierra a un reencuentro. “Nos quisimos mucho y creo que los dos nos dimos amor de bueno; puede pasar algo, no sabe uno”, concluyó el cantante.
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¡Se cancela la boda! #LupilloRivera rompe el silencio sobre su separación de #TaínaPimentel. 💔 😢 #DespiertaAmerica, de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 pic.twitter.com/ptb41Fqpam— Despierta América (@despiertamerica) August 24, 2026