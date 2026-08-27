Ayana Rivera explota y arremete vs. Taína Pimentel por involucrarla en separación de Lupillo Rivera: "¡Ya basta!”

Tras la polémica separación entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel, que ha estado acompañada de diferentes declaraciones, la hija del cantante decidió pronunciarse luego de que fuera involucrada en las razones del rompimiento.

Ayana Rivera publicó un contundente mensaje en redes sociales dirigido a Pimentel, dejando claro que no está de acuerdo con los señalamientos en su contra. ¿Qué le dijo?

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Lupillo Rivera y Taina Pimentel. / Redes sociales

¿Por qué se separaron Lupillo Rivera y TaínaPimentel?

Lupillo Rivera Taína Pimentel confirmaron el fin de su relación el pasado 22 de agosto, después de ocho meses juntos.

Aunque inicialmente ninguno reveló los motivos exactos del rompimiento, el cantante explicó posteriormente que llevaban tiempo intentando solucionar sus problemas, pero finalmente no lograron llegar a un acuerdo y que la ruptura es definitivo, al menos por ahora.

“La relación mía y de Taína acaba de llegar a su fin; ya un tiempo tratando de llegar a una solución y, pues no, no se pudo dar” Lupillo Rivera

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Lupillo Rivera y Taina Pimentel / Redes sociales

¿Qué dijo Taína Pimentel sobre Ayana Rivera?

Tras las declaraciones de Ayana Rivera sobre la distancia que mantuvo con Taina durante su relación con Lupillo Rivera, la modelo dominicana decidió responder públicamente y le ofreció una disculpa si en algún momento la hizo sentir mal.

Sin embargo, Taina también cuestionó que Ayana hablara nuevamente de su relación con el cantante, pues recordó que ella había decidido mantenerse al margen de la pareja. Para Pimentel, fue contradictorio que ahora se involucre públicamente en una historia de la que había elegido tomar distancia.

Además, recientemente declaró que aun que no fue el principal motivo de sus separación, Ayana “ha tenido algo que ver”.

“No fue por la hija, veníamos arrastrando muchos problemas en los últimos tiempos, pero la verdad es que sí ha tenido parte que ver.” Taina Pimentel

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Taina Pimentel / Redes sociales

Ayana Rivera responde a los señalamientos de Taina Pimentel

Ante las declaraciones de Taina, Ayana Rivera no se quedó callada y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

La hija de Lupillo Rivera no se guardó nada y arremetió contra la dominicana, a quien acusó de utilizar su nombre e imagen para generar rating, luego de que fuera señalada por supuestamente haber estado involucrada en la ruptura de la pareja.

Al respecto, Ayana aseguró que nunca tuvo una relación cercana con Taina y señaló que desde hace tiempo también se encuentra distanciada de su papá.

Además, lanzó un fuerte dardo hacia la vida personal de la dominicana al mencionar su relación con el beisbolista Pedro Strop, padre de su hijo.

¡Ya basta! No entiendo por qué estás utilizando mi nombre y mi imagen para crear una narrativa falsa para la televisión, generar vistas, ratings y llamar la atención de los medios, haciéndome parecer responsable de la ruptura entre tú y mi padre, Lupillo Rivera. Ayana Rivera

“Yo nunca te conocí y no vivo con mi papá. Hace mucho tiempo que estoy distanciada de él. Si necesitas vistas, ratings y atención de los medios, entonces ¿por qué no hablaste públicamente de tu propia historia con Pedro Strop, el padre de tu hijo, cuando él todavía estaba casado y tú quedaste embarazada de un hombre casado? Very classy and very elegant on your behalf. ¿Por qué no llevaste esa situación a los medios de comunicación?”, agregó.

Finalmente, Ayana le pidió a Taina que dejara de utilizar su nombre para alimentar, según sus palabras, una narrativa que considera falsa.

“Te pido PÚBLICAMENTE que dejes de utilizar mi nombre, mi imagen y mi reputación para generar vistas, ratings y atención de los medios. Gracias. Ayana Rivera”, añadió.

Al momento, Taína Pimentel no le ha respondido a la hija de Lupillo Rivera. ¿Habrá más polémica?

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