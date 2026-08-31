Hija de Lupillo Rivera con problemas de salud tras ser hospitalizada casi tres semanas: ¡Él rompe en llanto!

Areana Rivera, hija de Lupillo Rivera, vive un complicado momento de salud, por el cual, se ha tenido que someter a diversos procedimientos médicos, además de estar casi tres semanas hospitalizada. Ahora, es el cantante quien aparece entre lágrimas hablando del diagnóstico de su hija. ¿Qué sucede exactamente?

Hija de Lupillo Rivera con problemas de salud / Redes sociales

¿Cómo anunció Areana Rivera, hija de Lupillo Rivera, que tiene problemas de salud?

A través de una publicación en redes sociales, Areana Rivera, hija de Lupillo Rivera, explicó que se había mantenido alejada de sus seguidores debido a una situación complicada relacionada con su salud.

La hija de Lupillo confesó que lleva meses “ enfrentando varios retos graves ” y que, durante este periodo, ha tenido que atravesar diferentes etapas que la han llevado a priorizar completamente su recuperación:

He estado un poco ausente porque llevo meses enfrentando varios retos graves con mi salud. Arena Rivera, retomado de People en español

Tras salir del hospital, Areana informó que actualmente se encuentra en casa junto a sus hijos y su familia, mientras continúa bajo la supervisión de especialistas y concentrada en su recuperación:

Cuídense y acuérdense que primero estás tú. Dios siempre es bueno y fiel. La vida es muy corta y muy bella. Que no se te olvide que vales mucho y siempre enfócate en ti. Arena Rivera, hija de Lupillo Rivera

Sin embargo, Areana no especificó qué enfermedad padece ni reveló detalles sobre las intervenciones a las que fue sometida. ¿Lupillo lo reveló?

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Areana Rivera con problemas de salud / Redes sociales

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el padecimiento de su hija Areana?

La preocupación sobre la salud de Areana Rivera aumentó recientemente luego de que Lupillo Rivera protagonizara un emotivo momento en Top chef VIP, donde no pudo contener las lágrimas al hablar de su hija mientras preparaba uno de sus postres favoritos.

El cantante explicó que Areana se encontraba en una cirugía mientras él continuaba participando en la competencia:

Está en una cirugía y yo estoy acá trabajando y es su postre favorito. Estoy llorando por ti, estoy echándole ganas por ti, que Dios te cuide. Lupillo Rivera en Top chef VIP

Aunque el intérprete de música regional mexicana no ofreció mayores detalles sobre el estado de salud de su hija, muchos empezaron a especular sobre la enfermedad o el problema que puede tener la joven.

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¿Cuántos hijos tiene Lupillo Rivera?

Areana Rivera es una de las hijas del cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera, integrante de una de las familias más conocidas de la industria musical mexicana.

Areana es una de las cinco hijas de Lupillo Rivera. El cantante ha hablado en diferentes ocasiones del cariño que siente por sus hijos y de la importancia que tiene su familia en su vida.

Aquí la lista completa:



Ayana Rivera,

Abigail Rivera,

Angélica Rivera,

Areana Rivera,

Lupita Rivera y,

L’rey Rivera, único hijo de Lupillo.

Ayana ha estado en una reciente polémica con Taína Pimentel, ahora expareja de su padre, luego de que se hiciera una guerra de declaraciones entre ambas partes.

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