¿Laura Flores pedirá la eutanasia por problemas de salud? Circula en redes FALSO rumor por video hecho con IA

En redes sociales ha surgido un video en el que falsamente señalan que Laura Flores pedirá la eutanasia. Ante esto, miles de personas han mostrado preocupación por la salud de la actriz, pues algunos no lograron distinguir que se trata de una grabación que no hizo la cantante, sino que fue creada haciendo mal uso de su imagen. ¡Todo es FALSO!

Hicieron video de Laura Flores con IA / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el VIDEO hecho con IA que habla de Laura Flores?

Se trata de un video que ha circulado en redes sociales, principalmente en Facebook, en el que aparece una imagen que se le atribuye a Laura Flores hecha con Inteligencia Artificial. ¡Utilizaron su imagen sin permiso!

En el video editado, manipularon la imagen de la actriz para que luzca visiblemente afectada y no solo eso, sino que también recrearon su voz para soltar un mensaje FALSO sobre su salud:

Voy a hacerme la eutanasia en Canadá. Mi estado de salud actual no es normal y no hay cura para mi sufrimiento. Ya lo hablé con mis hijos y ellos están de acuerdo. Video hecho con IA que hace mal uso de la imagen y voz de Laura Flores

La publicación hecha por la cuenta de Facebook “La Movida” ya reúne miles de reproducciones y reacciones, entre quienes reconocen el contenido hecho con IA, pero otros que no. ¿Qué más pasó?

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Laura Flores y su video hecho con IA / IG: @laurafloresmx

¿Qué dijo Laura Flores sobre el video hecho con IA que circula en redes sociales?

Al momento de esta nota, la actriz Laura Flores no ha reaccionado oficialmente a la polémica sobre el video hecho con IA que circula en redes sociales, donde señalan que falsamente pedirá la eutanasia.

El peligro de este tipo de contenidos es que hay muchos usuarios que no logran diferenciar cuando el contenido es falso. Varios comentarios de internautas muestran su preocupación y piden por la salud de Laura, aún cuando ella se encuentra bien. Algunos internautas escribieron:

“ Señor dale la paz y salud que necesita. Esta señora no la desampares ” y,

” y, “ Quitarse la vida es pecado ”.

Por ahora, en otros comentarios piden que no circulen más contenidos de este tipo, ya que puede traerle problemas no solo a quien los crea, si no también afectan directamente a los artista.

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¿Laura Flores ha sufrido problemas de salud recientemente?

En junio de este año la salud de Laura Flores preocupó, pues además de estar entre los rumores de formar parte de La casa de los famosos México, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a sus implantes mamarios:

Pues resulta que rechacé los implantes mamarios y me los quitaron. Me voy a casa hoy, no es cáncer. Laura Flores

A pesar del susto, la actriz aseguró encontrarse bien de salud, evitando que los rumores y especulaciones sobre su salud crecieran:

Estoy despechada, pero contenta. Obviamente, si me tocas, me duele, pero la verdad es que estoy muy bien. Retirarlas es más fácil que ponerlas, de alguna manera. Laura Flores

Laura Flores se encuentra sana actualmente, por lo que lo surgido a partir del video hecho con IA, es totalmente FALSO.

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