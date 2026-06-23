Laura Flores reaparece tras cirugía de emergencia de implantes; revela su estado de salud, ¿luce irreconocible?

Laura Flores encendió las alarmas tras dar a conocer que había sido operada de emergencia. La mañana del 20 de junio, la actriz y cantante compartió un preocupante video en el que dio a conocer que había sido intervenida debido a que su cuerpo rechazó sus implantes mamarios.

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Laura Flores se sincera sobre su estado de salud. / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores tuvo que ser intervenida de emergencia?

De acuerdo con Laura Flores, quien se especuló podría ser parte de La casa de los famosos México, la cirugía a la que se sometió se realizó el pasado 17 de junio con el objetivo de realizar sus implantes mamarios, los cuales empezaron a ser rechazados por su cuerpo.

Pese a que la cirugía se realizó con éxito, la intérprete de “Piel de otoño” detalló que se desarrolló un rechazoinmunológico a la prótesis, por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia, lo que la salvó de desarrollar un cáncer de mamá.

“Pues resulta que rechacé los implantes mamarios y me los quitaron. Me voy a casa hoy, no es cáncer. O sea, que podemos estar tranquilos todos”, explicó Laura Flores.

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Laura Flores tuvo que ser operada de emergencia por sus implantes mamarios. / IG: @laurafloresmx

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Flores?

Días después de que Laura Flores, expareja del periodista Lalo Salazar, dio a conocer el procedimiento al que se sometió, concedió una entrevista al programa De primera mano, donde aseguró encontrarse bien de salud, pero aún con algunos dolores.

“Estoy despechada, pero contenta. Obviamente, si me tocas, me duele, pero la verdad es que estoy muy bien. Retirarlas es más fácil que ponerlas, de alguna manera”, explicó la cantante y actriz; asimismo, reveló las razones por las que se tuvo que quitarse os implantes.

“A mí los implantes me los pusieron hace muchos años y había que renovarlos; entre el año 20 y 21 me los volvió a poner, nuevos, todo perfecto, pero hace un par de meses empecé a formar seroma, que es líquido, un líquido que significa que tu cuerpo está rechazando este cuerpo extraño. Eso fue lo que pasó, al formar seroma, me lo retiraron”. Laura Flores

La intérprete de “Un hombre completo” confesó que tomó la decisión en compañía de su doctor, ya que eso evitaría que su salud pueda presentar problemas en el futuro. Eso no es todo, también se mostró frente a la cámara mejor que nunca.

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¿Por qué Laura Flores enfrentó rumores de salud meses atrás?

Antes de que la actriz fuera intervenida de emergencia, Laura Flores manifestó su enojo con la prensa ante rumores de que se encontraba grave. De acuerdo con la actriz, todo comenzó después de que compartió los problemas de salud que enfrentó relacionados con la laringitis.

Ante el revuelo que causó su revelación, Flores negó tener problemas graves y pidió respeto a la prensa: “Yo les regalo un minutito, pero siempre que hablo con los medios así inventan cosas. De verdad, no es la primera vez que me pasa. Ponen palabras que uno no dice”, concluyó.

Actualmente, Laura Flores se encuentra bien de salud y sin complicaciones tras su operación, así se mostró en el programa De primera mano.

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