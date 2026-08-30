Exconductora de televisión y de noticias admite que mató a su madre a puñaladas: ¿Enfrenta cadena perpetua?

Luego de que acusaran a una exconductora de televisión por el presunto asesinato de su madre, HOY el caso tomó un nuevo rumbo, pues la exfigura de TV admitió haber cometido el terrible acto. Te contamos los detalles.

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¿Quién es la exconductora acusada de asesinar a su madre?

Esta tragedia está protagonizada por Angelynn Mock, quien el 31 de octubre fue detenida en el condado de Sedgwick, Kansas, luego de se atendiera una llamada de emergencia correspondiente agresión ocurrida en una vivienda ubicada al sur de Wichita, Kansas.

Al arribar al domicilio, los agentes encontraron a Anita Avers inconsciente sobre su cama y con múltiples heridas causadas por un arma blanca. En el exterior de la casa localizaron a su hija, Angelynn Mock, quien estaba cubierta de sangre y se encontraba alterada.

Una pareja que transitaba por la zona relató que la entonces exconductora les pidió ayuda mediante señas. “ Se nos acercó una mujer con sangre en las manos y el cuerpo, pidiendo que llamáramos al 911 ”, contó una testigo a Daily Mail.

Según su relato, Mock utilizó el teléfono de estas personas para contactar a los servicios de emergencia y reconocer que había cometido el ataque.

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Famosa exconductora de TV apuñala a su madre y termina arrestada. / Redes sociales

¿Cuánto tiempo pasará Angelynn Mock en prisión tras admitir homicidio de su madre?

Angelynn “Angie” Mock se declaró culpable del asesinato de su madre, Anita Avers, de 80 años, ocurrido durante Halloween de 2025. Ahora enfrenta una sentencia de cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años.

La exconductora de noticias, de 48 años, admitió ante un tribunal ser responsable de la muerte de su madre, Anita Avers, de 80 años. La mujer se declaró culpable del cargo de asesinato en primer grado por el ataque ocurrido el 31 de octubre de 2025, un crimen que conmocionó a la comunidad de Wichita, Kansas.

Inicialmente, Mock aseguró que había entrado a la habitación de su madre y encontró “cuchillos en la cama”. Posteriormente afirmó que Avers la siguió con un cuchillo e intentó enfrentarse a ella, por lo que aseguró que la había apuñalado para protegerse.

Según el documento, Mock llegó a declarar que “tuvo que matarla” porque pensaba que su madre no iba a detenerse. También habría realizado comentarios en los que aseguraba creer que Anita era “el diablo”.

La audiencia para conocer oficialmente su sentencia quedó programada para el próximo 5 de octubre, a las 11 de la mañana.

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¿Quién es Angelynn “Angie” Mock, la exconductora que ahora enfrenta cadena perpetua?

Angelynn Mock, también conocida como Angie Mock, es una periodista estadounidense que tiene más de una década de experiencia en la televisión.

Entre 2011 y 2015 formó parte de Fox 2 St. Louis, donde trabajó como conductora de noticias y copresentadora de espacios relacionados con temas de salud, bienestar y deportes.

En su perfil profesional se define como una comunicadora con amplia trayectoria y una gran pasión por contar historias.

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