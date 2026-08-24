¡Delatada! Señalan a La abogada de las estrellas por presunto robo, extorsión, despojo y hasta homicidio

Hasta la redacción de TVNotas llegó una persona con documentos legales que apuntan a que Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, al parecer, enfrenta investigaciones por delitos graves. Nuestra fuente, quien le lleva algunas cuestiones laborales, nos pidió el anonimato, ya que dice temer por su vida. Describe a la abogada como una mujer calculadora, hambrienta de fama y dispuesta a “voltear la bandera” en cuanto algo no satisface sus intereses.

Nos explica por qué decidió exhibirla: “Actualmente estoy colaborando con ella, pero ya tiene antecedentes con otros empleados. En mi experiencia, es una mujer que, si no haces lo que dice, entras en interminables discusiones y hasta agresiones verbales. Ha llegado a amenazar a diversas personas dentro y fuera de la farándula, así como a cibernautas”.

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Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, ha trabajado con varias estrellas / Archivo TVNotas y redes sociales

¿De qué acusan a Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’?

“Quiero dejar un precedente. Hace unos meses, se volvió viral el maltrato a su mascota durante su fiesta de cumpleaños. Quedó expuesta y grabada en video. Después se dio a la tarea de amenazar por mensajes en redes a la gente o a periodistas que subieran o retomaran ese contenido. Tuvo problemas graves por esto con su hijo, el licenciado Emiliano Rojas, quien actualmente trabaja con Ricardo Monreal (diputado federal). Él pidió parar esa violencia mediática que ella pretendía y se peleó fuerte con su madre”. Fuente a TVNotas

La fuente señala a Mariana Gutiérrez de ser una mujer peligrosa: “Compra gente con mucho dinero. Primero, les mete ideas para sacarles información y después echa a que se peleen entre ellos. Ha salido de pleito con muchos con quienes llevaba una excelente relación, pero si algo no le gusta o no están de su lado, les voltea todo”.

Asegura que la licenciada es una persona muy obstinada en lograr fama: “Es una mujer calculadora, celosa e invasiva. Ella planeó tener un hijo con el actor Eduardo Yáñez, a quien le dio una vida de lujos, pero él ha negado esa relación. Mariana tiene una fijación especial por las personas que han sido pareja del actor, o gente allegada él, y ha pedido destrozar su imagen. Por eso se presta a llevar casos contra él, en especial los mediáticos. De ahí su odio por las personas que tienen comunicación con él. Tiene una obsesión desmedida por lograr fama”.

Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, es una persona peligrosa, asegura nuestra fuente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, usa bots?

Fuente a TVNotas “Para atacar a sus ‘enemigos’ paga bots (programas informáticos para inflar números de seguidores, comentarios, likes) y pone a varios de nosotros a crear cuentas para destruirlos, pero también para halagarla a ella”.

De esto último, destaca: “Es una mujer que le gusta que constantemente le digan que es hermosa. Arregla sus fotos con muchísimos filtros, porque desde que la conozco no está conforme con su físico y odia verse al espejo”.

Comenta que Gutiérrez, supuestamente, tiene conectes tanto en la política como en el bajo mundo:

“Goza de tráfico de influencias en tribunales, y también se junta con gente ‘peligrosa’ para amedrentar a quienes no están de su lado. Por eso, temo por mi vida y la de mi familia. Ya estoy en proceso de demandarla. Ella cuenta con 16 carpetas de investigación por delitos como extorsión, despojo, robo con violencia y, la más fuerte, intento de homicidio. Es de temerle. Quiero desenmascararla, para que la farándula y demás gente no corran peligro en los casos que le maneja”. Fuente a TVNotas

“Se pone agresiva con sus empleados cuando anda ‘hasta las chanclas’. Bebe mucho, hace grandes fiestas, comidas y frecuenta lugares muy caros en Polanco y Las Lomas. Siempre porta ropa de alta gama. Nadie sabe de dónde saca el dinero”, agregó.

Para concluir, menciona que aparentemente, se dedica a amedrentar:

Fuente a TVNotas “Muchos no abren la boca, porque le tienen miedo, pero sé que ha mandado intimidar a gente, periodistas, artistas. Los amenaza con atentar contra su vida. Esto que declaro es justamente porque sé que, después de recibir mi demanda, puede pretender hacer algo contra mi persona. Todos los que estamos con ella tenemos que decirle dónde vivimos y sabe todos nuestros movimientos. Es triste que la señora intente destruir a personas y se escude en su trabajo, con tal de salir ventajosa, sentirse bella y empoderada. Ojalá alguna de sus denuncias proceda y la ley haga lo que tenga que hacer y, de comprobarse los delitos, quedar presa”.

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Señalan a Mariana, ‘La abogada de las estrellas’, de usar bots / Archivo TVNotas y redes sociales

Mayo: Su escándalo viral

En redes circuló un video grabado durante un festejo, donde la abogada sostiene a su perro de manera agresiva, lo jalonea, sacude y aprieta contra su pecho. Las imágenes provocaron acusaciones inmediatas de maltrato animal y la reacción de figuras públicas, quienes pidieron que las autoridades investigaran.

Tras la indignación, Gutiérrez publicó un video pidiendo disculpas públicas, afirmando que ama a sus mascotas y que el perro está en perfectas condiciones.

La abogada interpuso medidas cautelares en contra de varios periodistas que dieron cobertura a las acusaciones de dicho maltrato. Días después, su propio hijo, Emiliano Rojas, desaprobó dicha acción y ella desistió de emprender las mencionadas acciones.

Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, fue exhibida por presunto maltrato animal / Archivo TVNotas y redes sociales

De acuerdo con los documentos que nos compartieron, a Mariana se le menciona

2007 Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles: Imputada en presunto fraude y despojo.

Imputada en presunto fraude y despojo. 2009 Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar: Presunta responsable de robo sin violencia (robo de objetos).

Presunta responsable de robo sin violencia (robo de objetos). 2010 Fiscalía de Investigación Territorial Miguel Hidalgo: Averiguación previa por presuntos delitos de amenazas.

Averiguación previa por presuntos delitos de amenazas. 2010 Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtemoc: Involucrada, junto con otros más, y responsable de una muerte por causa no delictiva (pérdida de vida por paro cardiaco).

Involucrada, junto con otros más, y responsable de una muerte por causa no delictiva (pérdida de vida por paro cardiaco). 2010 Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc: Presunto fraude.

Presunto fraude. 2013 Fiscalía de Investigación Territorial Benito Juárez EAP: Enfrenta proceso en libertad cumpliendo con medidas cautelares no privativas de la libertad, como firmas periódicas, pago de fianzas o vigilancia.

Enfrenta proceso en libertad cumpliendo con medidas cautelares no privativas de la libertad, como firmas periódicas, pago de fianzas o vigilancia. 2015 Fiscalía de Investigación Territorial Miguel Hidalgo: Imputada, junto con otras personas, por aparente fraude.

Imputada, junto con otras personas, por aparente fraude. 2025 Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros: Cuenta con averiguación previa, junto con otros involucrados.

Cuenta con averiguación previa, junto con otros involucrados. 2026 Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales: Aparente delito de despojo.

Mariana Gutiérrez, ‘La abogada de las estrellas’, sería investigada por varios delitos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿De aliada a enemiga? Su historial de conflictos

Eduardo Yáñez: Tras una tormentosa relación y un presunto intento fallido de fertilización in vitro para concebir un hijo juntos, todo colapsó en duros reproches públicos y disputas legales.

Gustavo Adolfo Infante: Después de que participara en el programa de YouTube del periodista, dando puntos de vista legales, ella decidió retirarse para no tener problemas con su socio, el abogado Beceiro, quien terminó en conflicto con el periodista.

Después de que participara en el programa de YouTube del periodista, dando puntos de vista legales, ella decidió retirarse para no tener problemas con su socio, el abogado Beceiro, quien terminó en conflicto con el periodista. Addis Tuñón : Solo por ser amiga de Eduardo Yáñez, la licenciada, aparentemente, la vio como enemiga pública y no es de su agrado.

: Solo por ser amiga de Eduardo Yáñez, la licenciada, aparentemente, la vio como enemiga pública y no es de su agrado. MaryFer Centeno: El enfrentamiento surgió durante el pleito legal mediático que la grafóloga emprendió contra el creador de contenido ‘Mr. Doctor’, a finales de 2024. Se sabe que MaryFer se apartó de la licenciada, cuando esta fue señalada de violentar a su propia mascota, ya que Centeno es defensora de los animales.

El enfrentamiento surgió durante el pleito legal mediático que la grafóloga emprendió contra el creador de contenido ‘Mr. Doctor’, a finales de 2024. Se sabe que MaryFer se apartó de la licenciada, cuando esta fue señalada de violentar a su propia mascota, ya que Centeno es defensora de los animales. Vicky López: La periodista le llevó por casi 2 años sus relaciones públicas. Por ser allegada a la publirrelacionista de Yáñez, Mariana le declaró la guerra, con fuertes encontronazos mediáticos, acusaciones cruzadas de traición y hasta varias amenazas.

La periodista le llevó por casi 2 años sus relaciones públicas. Por ser allegada a la publirrelacionista de Yáñez, Mariana le declaró la guerra, con fuertes encontronazos mediáticos, acusaciones cruzadas de traición y hasta varias amenazas. Max Salomón: Fue su brazo derecho durante 4 años. Terminaron en los juzgados debido a que él la señaló por violencia verbal y discriminación.

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