¿Diego Santoy es inocente? Excompañero de celda da detalles inéditos sobre el crimen del que se le acusa

Uno de los crímenes más impactantes en la historia de México ha sido el llamado ‘Caso Cumbres’, nombrado así por el lugar en el que ocurrieron los hechos. En 2006, Diego Santoy, quien en ese entonces tenía 21 años, fue acusado y condenado por el homicidio de dos menores de edad, quienes eran hermanos de su expareja, Érika Peña Coss, a quien también habría intentado asesinar.

La historia fue muy mediática, pues había versiones que acusaban a Érika de haber sido cómplice y hasta la verdadera autora de los crímenes. A 20 años del suceso, un excompañero de celda de Santoy confiesa los escabrosos detalles que este le habría dado durante su estancia en prisión. ¿Realmente es inocente? Esto dijo.

Diego Santoy / Redes sociales

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¿Cómo fue el crimen que Diego Santoy habría cometido?

Todo se suscitó el 2 de marzo de 2006. De acuerdo con la versión oficial de las autoridades, Diego Santoy entró sin autorización a la casa de su exnovia, Érika Peña Cross, ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Tras ingresar, atacó con un arma blanca a uno de los hermanos de Érika, quien tenía 7 años, quitándole la vida casi al instante. Posteriormente, golpeó y amordazó a la empleada doméstica de la casa. Luego, fue a la habitación de la hermana menor, de 3 años, y la estranguló con un cordón.

Finalmente, se dirigió a la recámara de Érika y la agredió con un martillo y una navaja en el cuello y tórax. Al huir de la escena, se llevó a la empleada y la dejó en algún punto de la ciudad.

La primera en llegar al lugar fue Linda Marente, asistente de la madre de Érika. Alertó a la policía sobre las heridas de la joven. No se percató de lo ocurrido con los menores hasta que llegó la autoridad. La mujer fue quien dijo sospechar de Santoy, pues sus iniciales estaban marcadas con sangre.

Si bien Diego intentó huir del país, fue atrapado en Oaxaca y trasladado a Monterrey para su juicio. Durante el proceso legal, así como en los años posteriores, Diego ha dicho ser inocente y que Érika fue la autora de los asesinatos. Según su versión, su ex quería ver muertos a sus hermanos debido a que ya no soportaba la tarea de cuidarlos. Fue declarado culpable y condenado a 71 años de prisión.

Diego Santoy / Redes sociales

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¿Qué dijo el excompañero de celda de Diego Santoy sobre sus crímenes?

En una entrevista, un excompañero de celda de Diego Santoy narró lo que este le habría contado sobre los crímenes por los que está en prisión. Si bien insistió en su inocencia, también dio algunos detalles.

Según el expresidiario, Santoy le comentó que, al momento del crimen, tanto él como Érika, presuntamente, estaban intoxicados con sustancias e hicieron una especie de pacto para quitarse la vida.

Supuestamente, la chica se fue por unos momentos y, cuando volvió al cuarto, procedió a cortarle el cuello, ya que era parte del pacto que hicieron. En ese momento, se dio cuenta de que había toallas con sangre y los menores estaban muertos, por lo que decidió huir de la escena.

El hombre sostiene que Diego es inocente, pues afirma que, como criminal, se tiene una clase de “instinto” que permite identificar a personas similares. Cree que Santoy fue una víctima de la presión mediática y que, pese a su situación, tiene fe en que saldrá pronto de prisión y podrá rehacer su vida.

“Él está consciente de que no fue. Si yo tengo un hijo que sé que mató a unos niños, no lo voy a ver, que se pudra ahí, pero a Diego, sus papás lo van a ver, se casó y le ha bajado muchos años a la sentencia, y por algo. Lamentablemente, en ese momento se hizo un caos mediático, y le creyeron a la mamá por ese lado. Él quiere cambiar su imagen, tiene fe de que va a salir” Excompañero de celda de Diego Santoy

Y agregó: “No es por ser brujo, pero un violador lo identificas rápido. Yo que conviví con gente así, los violadores están bien locos, bien enfermos de la pinche mente. Los que de verdad se dedican a eso, solo dicen pendejadas enfermas. Por eso están ahí. El ya está ahí, pero cuando te platica y agacha la mirada... imagínate el trauma para toda la vida”.

¿Qué ha pasado con Diego Santoy?

Tras haber sido condenado, Diego Santoy se casó y tuvo un hijo. Según lo dicho en el pódcast ‘Penitenciaria’, Santoy se encuentra cumpliendo su condena en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, en Nuevo León.

También se reportó que está haciendo diversas actividades en prisión, incluyendo estudiar la carrera de Derecho para poder interponer amparos y tratar de recuperar su libertad.

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