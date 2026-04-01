Chris Pérez rompe el silencio a 31 años del asesinato de Selena Quintanilla y lanza fuerte mensaje: “Una locura”

A 31 años del asesinato de Selena Quintanilla, su memoria continúa presente entre sus seguidores y familiares. La intérprete, conocida como “La reina del Tex-Mex”, perdió la vida el 31 de marzo de 1995 a los 23 años, en un momento clave de su carrera. En esta ocasión, quien se pronunció fue su viudo, Chris Pérez, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre lo que representa esta fecha.

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Selena Quintanilla / Redes sociales

¿Qué dijo Chris Pérez sobre Selena Quintanilla a 31 años de su muerte?

El 31 de marzo, Chris Pérez publicó en Instagram un video acompañado de un mensaje en el que recordó a la cantante. En el clip se observa una flor blanca seguida de una imagen de Selena, mientras el guitarrista escribió sobre el significado de esta fecha.

“Este día, esta época del año… siempre es difícil para quienes la amamos” Chris Pérez

El mensaje refleja el impacto que, según sus propias palabras, continúa vigente tras más de tres décadas del fallecimiento de la intérprete de temas como “Como la flor” y “Si una vez”. La publicación se suma a otros homenajes que familiares y seguidores realizan cada año para recordar a la artista.

Además del sentimiento de pérdida, Chris Pérez también mencionó el valor que tiene la permanencia de su legado musical, señalando que esto forma parte de lo que le permite sobrellevar la fecha.

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Viudo de Selena Quintanilla se conmueve a leer una carta de Selena, que le escribió antes de casarse. / Instagram: @chrispereznow

¿Por qué Chris Pérez dijo “es una locura” al hablar del legado de Selena Quintanilla?

En el mismo mensaje, el músico hizo referencia al impacto que la figura de Selena Quintanilla sigue teniendo con el paso del tiempo. Al hablar de la respuesta del público, utilizó la expresión “es una locura”, en relación con la forma en que su legado continúa vigente.

“Lo sé, es una locura. Sé que ustedes también lo sienten. Estoy agradecido de que sigan impulsando el legado de Selena… ¡y lo hacen con orgullo y contundencia!” Chris Pérez

Asimismo, hizo un llamado a mantener viva la memoria de la cantante:

“Sigamos así… por ella. Su memoria y su legado merecen ser recordados por generaciones venideras”. Chris Pérez

Estas declaraciones fueron interpretadas dentro del contexto del aniversario luctuoso de la artista, cuya carrera fue interrumpida cuando se encontraba en uno de sus momentos más relevantes a nivel profesional.

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¿Qué pasó con Yolanda Saldívar tras el asesinato de Selena?

El asesinato de Selena ocurrió en 1995, cuando Yolanda Saldívar, quien era presidenta de su club de fans, le disparó. La cantante falleció a causa de las complicaciones derivadas de la herida.

Tras el proceso judicial, Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua. Actualmente cumple su condena en la prisión femenina Unidad Mountain View, ubicada en Gatesville, Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, su próxima fecha de elegibilidad para solicitar libertad condicional está programada para marzo de 2030.

El caso marcó un momento significativo en la historia de la música latina, debido al impacto que tuvo la muerte de Selena en la industria y entre sus seguidores. A más de tres décadas de lo ocurrido, su figura continúa siendo recordada tanto por su trayectoria artística como por los acontecimientos que rodearon su fallecimiento.

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