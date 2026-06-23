Madre de famosa periodista, tras presuntamente haber sido secuestrada: ¡Aseguran que ya murió! VIDEO

Hace unas semanas se confirmó el presunto secuestro de la madre de una reconocida conductora, luego de que desapareciera en su propio hogar y filtraran el video del momento. Ahora, especulan su presunto fallecimiento.

Sospechoso de secuestrar a Nancy Guthrie / Redes sociales

¿Quién es la conductora de televisión que sufrió el presunto secuestro de su madre?

Se trata de Savannah Guthrie, una de las figuras más destacadas del programa matutino Today de NBC, quien dio a conocer esta lamentable noticia a comienzos de febrero.

Luego de que se informara sobre la desaparición de su madre, la conductora envió un mensaje que fue transmitido durante la emisión del programa, al que no pudo asistir. En ese comunicado manifestó la angustia que vive su familia y pidió el apoyo de las personas para poder dar con el paradero de su madre:

En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida madre. Savannah Guthrie

De acuerdo con los primeros informes, la preocupación por Nancy Guthrie surgió entre sus familiares y cercanos cuando notaron que no acudió a misa, una costumbre que mantenía de manera regular cada fin de semana.

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La conductora, Savannah Guthrie, revela el secuestro de su madre / Redes sociales, NBC y canva

¿Por qué aseguran que la madre de Savannah Guthrie murió?

Según información difundida por NBC News y otros medios estadounidenses, presuntamente llegó un segundo mensaje, apenas días después de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie.

A diferencia del primero, esta comunicación no contenía exigencias económicas o la posibilidad de algún rescate, si no más bien daban a entender que la señora presuntamente había muerto.

Según información de People, investigadores del caso consideran que quienes enviaron la segunda nota sean también los responsables de la primera exigencia económica. Esto no ha sido confirmado, pero se relaciona con el reciente momento en el que Savannah lloró en pleno programa, asegurando que vive, junto a su familia: “ en agonía ”.

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¿Quién es Savannah Guthrie, conductora y periodista que sufrió el secuestro de su madre?

Savannah Guthrie es una periodista, presentadora de televisión y abogada estadounidense que ha ganado reconocimiento por ser una de las conductoras principales del programa matutino Today de NBC.

Su preparación en el ámbito jurídico le permitió destacar en la cobertura de asuntos legales y políticos, consolidando su carrera en algunos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos.

A lo largo de los años, ha cubierto elecciones presidenciales, entrevistado a mandatarios y figuras internacionales, además de informar sobre acontecimientos históricos y temas de interés social.

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