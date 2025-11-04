Arrestan a famosa exconductora de televisión por el asesinato de su madre

Angelynn Mock, una exconductora de FOX noticias de la cadena Fox 2 en St. Louis, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado tras presuntamente apuñalar y matar a su madre, Anita Avers, de 80 años, el 31 de octubre de 2025, en Wichita, Kansas.

La mujer fue hallada con múltiples heridas de arma blanca dentro de su casa en Wichita, Kansas, el pasado 31 de octubre, y pese a los esfuerzos de los paramédicos, murió poco después en un hospital local.

De acuerdo con los primeros reportes, Mock —de 47 años— fue encontrada ensangrentada afuera de su vivienda.

Mira: Elizabeth Gutiérrez de luto; se despide de una de persona muy especial: “Gracias por querer a mi familia”

Famosa exconductora de TV apuñala a su madre y termina arrestada. / Redes sociales

¿Qué pasó con Angelynn Mock, exconductora de televisión y su mamá?

Actualmente, Angelynn Mock permanece detenida en el condado de Sedgwick bajo cargos de asesinato en primer grado y una fianza de un millón de dólares. Según información publicada por Daily Mail y People, el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick recibió un reporte de agresión en una vivienda al sur de Wichita.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Anita Avers inconsciente sobre su cama, con múltiples heridas provocadas por un cu... Afuera del domicilio, localizaron a su hija, Angelynn Mock, cubierta de sangre y visiblemente alterada.

Una pareja que pasaba por la zona relató que la exconductora les hizo señas pidiendo ayuda. “Se nos acercó una mujer con sangre en las manos y el cuerpo, pidiendo que llamáramos al 911”, declaró una testigo al medio Daily Mail. Mock habría utilizado el teléfono de estas personas para comunicarse con los servicios de emergencia y confesar el ataque.

Mira: Laura Pausini: Muere atropellado el tío de la cantante italiana; el conductor se fuga

Famosa exconductora de TV apuñala a su madre y termina arrestada. / Redes sociales

¿Por qué Angelynn Mock, exconductora de televisión asesinó a su mamá?

Una pareja que pasaba por la zona relató que la exconductora les hizo señas pidiendo ayuda. “Se nos acercó una mujer con sangre en las manos y el cuerpo, pidiendo que llamáramos al 911”, declaró una testigo al medio Daily Mail. Mock habría utilizado el teléfono de estas personas para comunicarse con los servicios de emergencia y confesar el ataque.

Hasta ahora, el motivo del crimen no ha sido esclarecido. En la llamada al 911, Angelynn aseguró que apuñaló a su madre “para salvarse”, lo que podría indicar que actuó en defensa propia, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por testigos.

La policía no ha revelado si existían antecedentes de conflictos familiares o si Mock enfrentaba alguna crisis emocional o psicológica al momento del ataque.

¿Quién es Angelynn Mock, la exconductora arrestada por el asesinato de su madre?

Angelynn Mock, conocida también como Angie Mock, es una periodista estadounidense con más de una década de experiencia en televisión.

Trabajó en el canal Fox 2 St. Louis entre 2011 y 2015, donde fue conductora de un noticiero y co-presentadora de programas sobre salud, bienestar y deportes. En su perfil de LinkedIn se describe como una “comunicadora veterana con pasión por contar historias”.

Hoy, su carrera y reputación se ven empañadas por un caso que ha conmocionado a la opinión pública. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando pruebas para determinar qué ocurrió realmente en esa casa de Kansas y por qué una noche terminó en tragedia.

Checa: Muere una icónica actriz de Hollywood, a los 89 años: Fue nominada tres veces al Oscar