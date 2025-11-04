Elizabeth Gutiérrez de luto; se despide de una de persona muy especial: “Gracias por querer a mi familia”

El 2025 está siendo un año lleno de satisfacciones para Elizabeth Gutiérrez. Tras un largo periodo alejada de la televisión, la actriz ha regresado con fuerza a través de proyectos como “La isla: desafío extremo” y la nueva producción de Telemundo, “Velvet”. Su retorno ha sido celebrado por sus seguidores, quienes la han acompañado fielmente a lo largo de los años. Sin embargo, este fin de semana la artista compartió una noticia: La muerte de un ser querdio, Teresinha Cecília Pereira, ocurrido el 1 de noviembre.

¿Qué mensaje dedicó Elizabeth Gutiérrez tras la muerte de su fan?

Elizabeth Gutiérrez no dudó en expresar públicamente su tristeza por esta pérdida, recordando el cariño y apoyo incondicional que siempre recibió de ella. A lo largo de su carrera, Gutiérrez ha destacado por mantener una relación cercana con su público. Sus admiradores han estado presentes en los momentos más complicados de su vida, y la actriz ha sabido corresponder con gratitud y afecto.

Esta vez, fue ella quien despidió con ternura a una mujer que, sin conocerla en persona, le ofreció apoyo. A través de sus historias de Instagram, Elizabeth Gutiérrez publicó una esquela acompañada de un breve pero sentido mensaje en honor a Teresinha Cecília Pereira.

“Siento mucho tu partida. Gracias por querer a mi familia tanto sin conocernos. Un abrazo al cielo, descansa en paz”, escribió la actriz, junto a un emoji de corazón blanco.

¿De qué murió Teresinha Cecília Pereira, fan de Elizabeth Gutiérrez?

De acuerdo con la publicación de su nuera, Gaby Menezes, Teresinha Cecília Pereira falleció el 1 de noviembre de 2025 a los 67 años, rodeada de su familia y en un ambiente de amor.

No se especificó la causa de su muerte, pero su nuera resaltó que partió en paz, tras una vida dedicada a enseñar, cuidar y transmitir bondad.

“El cielo ganó la risa dulce y terca de mi suegra, Teresinha Cecília Pereira, quien descansó el 1 de noviembre de 2025, a los 67 años, rodeada de amor”, públicó su nuera, Gaby Menezes en Facebook.

¿Quién era Teresinha Cecília Pereira, la fan que Elizabeth Gutiérrez despidió con cariño?

Teresinha era fan de Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Gracias a su nuera se sabe que era una abuela cariñosa. Su nuera la describió como una mujer fuerte, amorosa y perseverante, que floreció especialmente en su papel de abuela.

“Hoy descansa, pero su luz sigue encendida en quienes tuvimos el privilegio de amarla, y en nuestros recuerdos que siempre estarán aquí. Se reencuentra con sus padres, Manoel y Bianca, en el espacio de la eternidad”, escribió su nuera en Facebook.

