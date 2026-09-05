¿Gabito Ballesteros es celoso? Responde si evitará ver las escenas románticas de Samadhi Zendejas

Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano. Desde que confirmaron su romance, cada una de sus apariciones genera conversación, pero ahora fue el cantante quien llamó la atención al admitir que los celos sí existen en la relación. Aunque asegura que respeta y apoya la carrera de la actriz, confesó que hay ciertas escenas que prefiere no ver.

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¿Cómo comenzó el romance entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

La relación entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas comenzó a captar la atención pública después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones durante este año. Las sospechas crecieron cuando fueron captados compartiendo momentos muy cercanos tras una presentación del cantante en el Hipódromo de las Américas.

Posteriormente, el intérprete de regional mexicano terminó alimentando los rumores al compartir una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece besando a Samadhi Zendejas. Aunque en ese momento ninguno dio demasiados detalles, la imagen fue suficiente para desatar una ola de comentarios.

Con el paso de las semanas, la actriz terminó confirmando la relación durante un encuentro con los medios. “Estoy muy feliz, muy contenta, es un gran ser humano y estoy feliz de compartir con él. Estamos muy felices, muy contentos”, expresó la protagonista de televisión.

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¿Gabito Ballesteros es celoso de Samadhi Zendejas?

Durante una reciente entrevista, Gabito Ballesteros fue cuestionado sobre las escenas románticas que Samadhi Zendejas realiza en sus proyectos de actuación. Particularmente llamó la atención que la actriz compartirá créditos con un famoso actor y ha adelantado que habrá secuencias intensas dentro de la producción.

Al escuchar la pregunta, el cantante respondió con sinceridad y dejó claro que ese tipo de situaciones sí representan un reto para él. Aunque no mostró molestia, reconoció que es un tema que prefiere manejar con cautela.

Cuando le preguntaron si vería las escenas de Samadhi con otro galán, respondió: “Ay, no sé. Hay que verlo, hay que verlo, hay que arreglarlo”. Posteriormente, al ser cuestionado directamente sobre si era celoso, contestó sin rodeos: “Machín”.

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Samadhi Zendejas / Redes sociales

¿Qué dijo Gabito Ballesteros sobre las escenas románticas de Samadhi Zendejas?

Pese a admitir que siente celos, Gabito Ballesteros dejó claro que entiende perfectamente la profesión de su novia y que nunca buscaría limitar su trabajo como actriz.

El cantante señaló que ambos han aprendido a comprender las exigencias de sus respectivas carreras y aseguró que existe apoyo mutuo dentro de la relación. Para él, lo importante es confiar en la persona con la que comparte su vida.

“Yo creo que sí nos comprendemos muy bien en lo que cada quien hace. Es parte de... Yo admiro a sus fans también, que siguen su carrera y que están ahí pendientes de ella, porque pues es algo bien para ella. Y ella también siempre está al tanto de lo que yo hago y apoyándome”, comentó.

¿Qué es lo que más admira Gabito Ballesteros de Samadhi Zendejas?

Más allá de los celos, el intérprete aprovechó la conversación para expresar públicamente la admiración que siente por Samadhi Zendejas. El cantante aseguró que una de las razones por las que su relación funciona es el respeto que existe entre ambos.

Gabito describió a la actriz como una mujer trabajadora, disciplinada y comprometida con cada uno de sus proyectos. Además, destacó que siempre encuentra la forma de apoyarlo en los momentos importantes de su carrera.

“Es bonita, es bonita, es una mujer muy bella por dentro y por fuera”, dijo. También la calificó como “una gran mujer”, “una mujer de respeto”, “muy disciplinada” y “una mujer ejemplar”.

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#SamadhiZendejas #LuisMiguel #NatanaelCano #MaestroShifu ♬ original sound - Junket @eljunket Gabito Ballesteros habló sobre sus próximos proyectos y el respaldo mutuo con Natanael Cano, además de recordar la reciente reunión donde Tito Doble P le obsequió un ostentoso vehículo. El cantante de corridos bélicos confesó que a él también le gusta consentir a sus seres queridos y no descarta regalarle un automóvil a su novia, la actriz Samadhi Zendejas. Asimismo, admitió entre risas ser un novio celoso al responder si verá la telenovela Todavía Te Amo y las escenas candentes que grabará Samadhi con Gabriel Soto. Finalmente, se sinceró sobre si intervendría como mediador en la familia de su pareja, luego de que Dassana “Nana” Zendejas hablara públicamente sobre el distanciamiento que existe con sus hermanos Samadhi y Adriano Zendejas (Maestro Shifu). #GabitoBallesteros

¿Gabito Ballesteros le dedica canciones a Samadhi Zendejas?

La entrevista también permitió conocer el lado más romántico del cantante. Durante la charla, Gabito Ballesteros confirmó que Samadhi Zendejas ha servido de inspiración para varias de sus composiciones recientes.

El artista reveló que incluso ya existe una canción dedicada específicamente a la actriz, la cual formará parte de futuros proyectos musicales. La confesión sorprendió a muchos seguidores que no conocían este detalle del noviazgo.

“Sí, le acabo de hacer una canción, ‘A la luz de la luna’, una canción que fue inspirada en ella y tenemos varias ahí inspiradas en ella”, finalizó Gabito Ballesteros.