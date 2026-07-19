¿Adriano Zendejas violentador de mujeres? Resurgen graves acusaciones tras polémica con mamá soltera

Adriano Zendejas, hermano de Samadhi Zendejas, ha sido fuertemente criticado por los comentarios que hizo sobre una mamá soltera. Esta polémica provocó que resurgieran ciertas acusaciones que lo tachan de presunto abusador de mujeres. Te contamos qué está pasando.

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Adriano Zendejas en polémica / Redes sociales

¿Por qué están criticando a Adriano Zendejas?

Hace unas semanas, Adriano Zendejas, también conocido como ‘Maestro Shifu’, se vistió de luto por la muerte de su más fiel seguidor en redes sociales. En aquel entonces, su público se solidarizó con él.

Ahora, el panorama ha cambiado. Todo se debió a unos comentarios que hizo durante una transmisión en vivo. En dicho material, se puede ver al influencer, aparentemente, intentando ligar con una mujer.

La chica en cuestión le dice que es mamá soltera y hasta le muestra la foto de su bebé. Al ver esto, Adriano simplemente expresó:

“¿Tienes un hijo? Qué asco” Adriano Zendejas

Momentos después, en un aparente acto de querer cambiar la narrativa, dijo: “No es cierto, qué acto, qué acto tan más bonito”. La mujer se quedó callada mientras que el también actor seguía intentando coquetear con ella. Al final le hizo una petición, para muchos, de mal gusto: “Quiero que me digas: ‘papi’”.

La situación causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien algunos lo justificaron diciendo que todo era parte de una “broma”, la gran mayoría calificó su comportamiento como “desagradable”. Hasta el momento, el creador de contenido no se ha pronunciado ante esto.

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Adriano Zendejas hizo comentarios polémicos a una mamá soltera / Redes sociales

Adriano Zendejas abusó de una mujer, aseguran

Lo ocurrido con la mamá soltera hizo que muchos evocaran las acusaciones de presunto abuso que hubo en contra de Adriano Zendejas. Y es que dos exnovias suyas afirmaron haber sufrido maltrato por parte de una “expareja”. Nunca mencionaron nombres, pero en redes aseguraron que hablaban de la celebridad.

La primera en romper en silencio fue una chica llamada Flavia Martin. En su momento, testificó que, supuestamente, un exnovio la llevó a su departamento, le “metió algo en una bebida” y la tocó sin su consentimiento.

“Él va y, bien específico, dice: ‘Esta es tuya y esta es tuya’. Estaba jugando Monopoly, riéndome, no sé qué, y al día siguiente me despierto. Yo me acuerdo de que se lo dije a él: ‘Me dro…’, y él de que, ‘no, qué te pasa, cómo me acusas de eso…’”. Flavia Martin

Dijo que, en ese entonces, esta persona le mostró grabaciones en las que ella aparecía sin ropa y le decía cosas como: “Te odio” y “Si me muero es tu culpa”.

Tras dar este testimonio, otra chica identificada como Antonella Russoniello, quien también fue pareja de Adriano, compartió un comunicado en apoyo a Flavia. Aunque tampoco dio nombres, dijo haber sido víctima de la misma persona y afirmó que existen “más afectadas”.

“Flavia compartió su testimonio en el podcast Un Tal Fredo, revelando su experiencia en una relación con un hombre narcisista y maltratador que, tristemente, también fue mi expareja. Muchos de ustedes vieron partes de esa relación y percibieron señales que yo misma no reconocía en su momento”. Antonella Russoniello

Nunca hubo repercusiones legales y el hermano de Samadhi Zendejas jamás se pronunció como tal. Sin embargo, mucha gente considera que él no es una “buena persona”.

Exnovia de Adriano Zendejas lo habría acusado de maltrato y abuso / Redes sociales

¿Quién es Adriano Zendejas, actor e influencer que fue acusado de abuso?

Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, es un actor e influencer mexicano.

Tiene 30 años y es el hermano menor de Samadhi Zendejas, con quien ha admitido estar distanciado.

Se le ha visto en varias producciones como ‘Abismo de pasión’ y ‘Mariposa de barrio’.

En los últimos años, se ha enfocado más en el ámbito digital

En su momento, reconoció que sufrió maltrato por parte de su papá.

En redes sociales, ha sido muy controvertido por diversas situaciones. Una de las más recientes fue cuando le fue a llevar ‘serenata’ al equipo de Inglaterra cuando vino a México para jugar contra la selección nacional en el Mundial 2026.

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