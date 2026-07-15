Adriano Zendejas en problemas por comentario fuera de lugar a una mujer: "¿Tienes un hijo? ¡Qué asco!” VIDEO

Adriano Zendejas, conocido como ‘el Maestro Shifu’, luego de especularse que fue detenido en la “serenata” afuera del hotel en el que se hospedó la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026; vuelve a estar en el ojo del huracán por un video en el que le dijo “qué asco” a una mujer que aseguró tener un hijo. ¡Te contamos lo que pasó y tenemos el video!

Adriano Zendejas / Redes sociales

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¿Por qué Adriano Zendejas es criticado en redes sociales por un video de una fiesta?

Esta semana trascendió un fragmento de las transmisiones que hace Adriano Zendejas en Youtube. La interacción que tuvo con una mujer durante una fiesta generó críticas por su reacción. Cuando esta le dijo que tenía un hijo, él tuvo una reacción inesperada que de inmediato se hizo viral en redes.

En el clip se vería a Adriano aparentemente intentando ligar a la mujer. Ella le mostró su celular en donde se vería la foto de un bebé. En ese momento, fue que Zendejas reaccionó y le preguntó: “¿Por qué hay un bebé ahí?”. Ante su duda, ella le contestó que era su hijo a lo que vino la polémica declaración del Maestro Shifu.

¿Tienes un hijo? Qué asco Adriano Zendejas ‘el maestro Shifu’

De inmediato, el influencer cambió sus palabras por otras que intentaron sonar similares: “No es cierto, qué acto, qué acto tan más bonito”.

‘El maestro Shifu’ continuó intentando ligar con la mujer y hasta le dijo: “Quiero que me digas, papi”.

En redes sociales, cobrron fuerza los comentarios de otras mujeres que se identificaron con la mujer que aparece en él y que criticaron la reacción de Zendejas.

Entre los comentarios destacan respuestas como:



"¿Por qué sigue hablando con él?”.

“Nel, hay límites”.

"¿Por qué se expresa así?”

“Wey yo soy mamá soltera y si alguien me hiciera ese comentario, me voy, no seguiría hablando con él”.

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Fragmento de video del influencer se hace viral / Redes sociales

¿Qué respondió Adriano Zendejas a las críticas por decir “qué asco” a una supuesta mamá soltera?

Adriano Zendejas habló desde un restaurante para aclarar lo sucedido con el fragmento.

Reconoció primero que lo están funando con el siguiente mensaje:

“Vi que me estaban funando las morras, por este video. No era su hijo, era un personaje. Adriano Zendejas

Después dijo que le sorprendía que se viralizara ese tipo de contenido y no otras acciones de él que considera positivas.

“Siempre me impresiona que se haga un comentario de un personaje, de humor negro, pero nunca se hace viral los actos bonitos que hacemos”. Adriano Zendejas

También dijo que le sorprende el alcance mediático que tuvo un fragmento sacado de contexto.

“Son personajes. La niña no era mamá, no era su hijo. Era un personaje.” Adriano Zendejas

Adriano Zendejas también comentó que, si ese tipo de humor no gusta al público, dejarán de hacerlo.

Asimismo, aseguró que no considera que esos comentarios reflejen su forma de pensar: “Hacemos personajes para salir de la rutina. A mí quémenme cuando lo diga de verdad.”

Así fue el momento polémico:

¿Por qué es famoso Adriano Zendejas?

Adriano Zendejas es el streamer conocido como ‘el Maestro Shifu’ en YouTube. Su contenido es variado y hace algunos retos virales. Es hermano de la actriz Samadhi Zendejas y tiene una trayectoria destacada en la televisión mexicana al aparecer en telenovelas como ‘Juro que te amo’, ‘Abismo de pasión’, ‘Que te perdone Dios’ y ‘A que no me dejas’. Además, ha aparecido en series, entre las que destacan: ‘Mariposa de Barrio’ y ‘Club 57'.

Adriano Zendejas suele generar conversación con sus transmisiones. Tras el robo de la moto de su primo durante un en vivo, ahora vuelve a ser tendencia por una nueva polémica.