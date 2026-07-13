Conductora renuncia durante transmisión EN VIVO tras denunciar maltrato laboral: “Comer mie…”| VIDEO

Si bien los programas en vivo tratan de evitar sorpresas, en ocasiones los propios conductores terminan envueltos en polémica. Uno de los ejemplos más recientes es Pedro Sola, quien ha recibido muchas críticas por sus comentarios negativos sobre los perros en ‘Ventaneando’.

En esta ocasión, hablaremos de una presentadora que renunció durante una transmisión en vivo por el presunto maltrato laboral que ha recibido de parte de sus ahora excolaboradores. Te contamos los detalles.

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Conductora Martha Gómez Montero renuncia a ‘Malas lenguas’ / Redes sociales

¿Qué conductora de televisión renunció en plena transmisión en vivo por presunto maltrato laboral?

Todo ocurrió durante una emisión reciente del programa español ‘Malas lenguas’. Alberto Núñez Feijóo estaba hablando sobre el “absentismo laboral”. En algún punto, Martha Gómez Montero quiso dar su opinión. Sin embargo, su compañero Jesús Cintora le pidió que guardara silencio y esperara su turno.

Esto molestó a Gómez. Y es que, al momento de tener la palabra, esta simplemente dijo que no iba a decir nada. Argumentó que se sentía humillada y afirmó estar harta de soportar los “malos tratos” de Cintora. Entre lágrimas, dijo que había aguantado muchas cosas para mantener a sus hijos.

“No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo. He aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más”. Martha Gómez Montero

Antes de irse del foro, la mujer sugirió que prefería vivir mal que continuar con la supuesta situación: “Hay un libro magnífico que se llama ‘El coronel no tiene quien le escriba’, en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mie...“, expresó.

Cintora, evidentemente sorprendido, dijo no entender la actitud de su compañera. No obstante, ofreció una disculpa pública y sostuvo que ella puede regresar al programa cuando quiera.

“No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Si fuera otra cosa, diría lo contrario. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal…Pero ha sido un gesto así para que esperara a su turno y ya está. Es lo que hay. A todos los compañeros se les pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turnos. Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse”, puntualizó.

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Conductora Martha Gómez Montero regresa a ‘Malas lenguas’ tras haber renunciado por presunto maltrato laboral

Aunque se pensó que la salida de Martha Gómez Montero de ‘Malas lenguas’ sería permanente, terminó reincorporándose este lunes 13 de julio. La conductora explicó que, en ese momento, estaba muy enojada y destacó que, en todo trabajo, debe anteponerse el respeto.

“Trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado, y sobre todo el respeto que le tengo y le debo a la audiencia, a quien le quiero trasladar mis respetos. Somos humanos y hay días en los que tienes un impulso, y yo estoy aquí para tratar de informar o debatir”. Martha Gómez Montero

Por su parte, Cintora dejó claro que siempre ha tratado de incentivar un buen ambiente laboral: “Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie: lo que hay es un gesto de contención en un momento de meleé y ya está. Y aquí seguimos”, puntualizó.

Al final, ambos se dieron un apretón de manos, en señal de que, aparentemente, las cosas ya están bien entre ellos. Pese a todo, las críticas no han faltado en redes sociales. Si bien algunos creen que Martha exageró, otros le dan la razón y creen que Cintora debió manejar la situación inicial de otra manera.

Conductora Martha Gómez Montero regresa a ‘Malas lenguas’ / Redes sociales

¿Quién es Martha Gómez Montero, conductora española que renunció a su programa en plena transmisión en vivo?

Martha Gómez Montero es una conductora y periodista española especializada en política. Cuenta con una amplia trayectoria en los medios de su país. Pese a la polémica, sigue siendo una de las colaboradoras de ‘Malas lenguas’.

Según sus propios compañeros, es una persona muy responsable y profesional. También le pidieron al público que dejara de lado lo ocurrido.

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