La conductora Raquel Solves destapa que ¡ha pasado de todo al buscar oportunidades! “Momentos incómodos”

La española Raquel Solves, de 38 años, ha tratado de llevar al público por un viaje mágico por todo México como conductora y productora del programa Inexplorado. La también conductora del programa ‘Sale el sol’ está estrenando otra emisión llamada México a mordidas, con la que recorre el país a través de sus sabores.

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La puedes ver en Imagen Televisión a la medianoche. Además, está en varios proyectos más. / luxor_reflexion y redes sociales

¿Qué dijo Raquel Solves sobre las situaciones incómodas que vivió al buscar trabajo?

Sin embargo, la también actriz nos asegura que a lo largo de su carrera ha vivido de todo tipo de experiencias al buscar oportunidades de trabajo:

“He sufrido situaciones que no me han gustado, momentos incómodos. Siempre las hay, tanto dentro de tu círculo de trabajo como afuera, al buscar oportunidades, y que te digan que aquí así son las cosas. Yo me he mantenido firme en mis creencias y he actuado de la forma que creo es la correcta”. Raquel Solves

Al preguntarle cómo actuó cuando sucedió una situación así, dijo: “Haces caso omiso a eso y dejas pasar la oportunidad. En el camino pierdes muchas cosas, pero siempre viene algo mejor, porque se abren otras puertas”.

Raquel Solves es conductora y productora de programas gastronómicos / luxor_reflexion y redes sociales

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¿Qué programas conduce Raquel Solves y cuáles son sus nuevos proyectos en televisión?

Ella misma produce y conduce: “Ya tengo 8 años dedicándome a la producción, dirección y conducción de docuseries, que son de turismo y gastronomía. Se han ido posicionando en diversas plataformas. Ya he hecho de todo tipo de turismo y entretenimiento. Luego hice una serie llamada Inexplorado, para mostrar lugares que poca gente conoce. Nos adentramos en selvas donde hay cocodrilos, termitas… Viajamos en todo tipo de vehículos”.

La conductora nos explica por qué decidió realizar este tipo de programas:

“Es que hay muchos programas de turismo, pero nosotros queremos hacer algo diferente, y hemos tratado de mostrar lo que todavía no se conoce de cada lugar, comida o personas. Por eso creamos este concepto. Estamos por grabar la tercera temporada”. Raquel Solves

Raquel Solves para Martes de TVNotas / Luxor_reflexion y redes sociales

Nos cuenta lo que ha vivido en los lugares que ha visitado para su programa: “Hemos visitados colonias, municipios chiquitos o pueblos indígenas, hay buen recibimiento. Se les hace muy curioso y quieren convivir con nosotros. Nos permiten vivir la experiencia de no tener todo, de no estar en una ciudad, y digamos que no tienen las mismas facilidades que uno, pero ellos son felices. Eso nos hace darnos cuenta y valorar lo que tenemos”.

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¿Quién es Raquel Solves?

Confesó quién es Raquel Solves, la persona. “Es una soñadora amante de su trabajo, que le encanta conseguir sus metas, muy luchadora, trabajadora y que nunca se rinde”. Añadió también la razón de su llegada a México:

Vine a México para trabajar como actriz, y después me formé como periodista y trabajé en producción. Soy una persona que resiste y persiste para cumplir sus objetivos”. Raquel Solves

Finalmente, habló de sus más recientes proyectos en TV: “Estoy en Imagen Televisión. Ya llevo 1 año trabajando como reportera en el programa ¡Qué importa!, en el que hago cápsulas de foodie, de aventura y chistosas, del humor que maneja el programa. Además, estoy estrenando otro programa, México amordidas, con el que buscamos viajar por todo el país a través de sus sabores, incluso también se cuentan historias, tradiciones y personajes que dan vida a cada destino”.

Esta es la trayectoria de Raquel Solves:



Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Participó en el unitario Como dice el dicho y en algunas series como El dragón, El regreso de un guerrero y Vecinos .

Participó en el unitario Como dice el dicho y en algunas series como El dragón, El regreso de un guerrero y . En 2018 comenzó a documentar todos sus viajes y decidió lanzar el programa Una maja a la mexicana, que se transmitió en Travel Chanel . Después se renombró Inexplorado.

. Después se renombró Inexplorado. Además, tiene cápsulas de turismo en los programas Sale el sol y en ¡Qué importa!, llamada Mietcokes .

y en llamada . Estrena México a mordidas en Prime video , programa en el que muestra sabores e historias de vida.

, programa en el que muestra sabores e historias de vida. Participó en 2019, en la obra ‘De cama en cama’.

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