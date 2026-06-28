Así encontraron sin vida a Enrique Aguilera, colaborador de Pati Chapoy; Mónica Garza se sincera sobre su duelo

El mundo del espectáculo y el entretenimiento ha sufrido pérdidas de sus colaboradores a través de los años, algunas más dolorosas y mediáticas que otras. A principios de la década de los 2000, la muerte inesperada del joven conductor de TV Azteca, Enrique Aguilera, tomó por sorpresa.

Recientemente, la periodista y quien fuera compañera de Aguilera, Mónica Garza, quien ya ha experimentado la pérdida de compañeros cercanos, volvió a poner el tema en la conversación al revelar cómo vivió la pérdida de su amigo y colaborador. ¿Cómo lo expresó? Te platicamos.

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Mónica Garza recordó cómo fue vivir la pérdida de Enrique Aguilera. / IG: @lagarcita/Redes sociales

¿Quién fue Enrique Aguilera y cómo fue su carrera en los medios?

Aunque tuvo una carrera breve en los grandes medios de comunicación, Enrique Aguilera logró ganarse un lugar importante al interior de TV Azteca, pues llegó a ser colaborador de personalidades importantes del periodismo de espectáculos.

La participación estelar de Aguilera fue como reportero de “En medio del espectáculo” y “Ventaneando”, donde trabajó bajo la dirección de Pati Chapoy y junto a Mónica Garza, hasta el momento de su muerte en el 2001.

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Enrique Aguilera trabajó de la mano con Pati Chapoy / Redes sociales

¿De qué murió Enrique Aguilera?

El joven conductor murió a la edad de 33 años, fue encontrado sin vida en su departamento por quien entonces era su pareja e integrante de OV7, Lidia Ávila.

La noticia del fallecimiento llegó como un balde de agua fría para el equipo de TV Azteca, pues dada la corta edad y carrera de Aguilera, su muerte era lo menos esperado en aquel momento.

La causa específica de su muerte ha sido una incógnita, una versión dice que fue a causa de una inflamación cerebral causada por un virus, mientras que otra asegura que fue por una broncoaspiración.

Lo que es seguro es que la ausencia de Enrique Aguilera dejó un vacío difícil de llenar en los foros del Ajusco, pero también en la vida de sus compañeros.

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Enrique Aguilera el conductor de TV Azteca murió inesperadamente a los 33 años. / Redes sociales

Mónica Garza recuerda la muerte de su compañero Enrique Aguilera

A más de dos décadas de la muerte de Enrique Aguilera, Mónica Garza se sinceró sobre el duelo que experimentó al perder a su compañero de trabajo. La conductora confesó que experimenta un bloqueo mental y emocional sobre al día en que Enrique falleció.

Mónica explicó que el impacto emocional de ver partir a su gran amigo de forma tan repentina fue tan doloroso que su cerebro activó un mecanismo de defensa contra ese sentimiento.

La periodista admitió que no tiene recuerdos claros hasta el momento en el que Enrique Aguilera fue velado.

“Me acuerdo de todo lo demás muy nebulosamente,me acuerdo como si me hubiera dormido desde que me dieron la noticia hasta un mes después.”, declaró en entrevista.

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