Exintegrante de Venga la alegría ¡dice por qué la corrieron del programa de un día para otro! Ahora es empresaria

Hace pocos días se habló de la actitud de ‘Ferka’ en el matutino de TV Azteca ‘Venga la Alegría’, lo que volvió a poner al programa en el centro de la conversación. A raíz de ello, una de las dudas más frecuentes entre la audiencia es qué pasó con las famosas bailarinas que aparecían en el programa y a qué se dedican actualmente.

Una de las más populares es Mariana Andrade, quien también se hizo viral por una cápsula del programa en la que un maquillista le aplicó demasiado rubor, por lo que fue apodada ‘Lady Chapitas’. ¿Qué fue de Mariana y a qué se dedica actualmente? Te contamos.

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Mariana Andrade estuvo al aire 11 años con el ballet de ‘Venga la Alegría’ / Redes sociales

¿Por qué Mariana Andrade salió de Venga la Alegría?

El ballet de ‘Venga la Alegría’ fue de los segmentos más populares del programa, por el talento de sus integrantes y la energía que transmitían al público.

Las bailarinas estuvieron durante 11 años participando en el matutino cuando de un momento a otro, las cosas cambiaron.

En un video de su cuenta de Tiktok, Mariana Andrade explicó cómo fue su salida del programa.

Mencionó que todo fue de manera repentina, pues de un día para otro les avisaron que el ballet ya no formaría parte del programa, por cuestiones de reestructura y presupuesto en la televisora.

“Fue de un día para otro. Un jueves, nos dicen que mañana viernes es el último día, y ya no bailan, ya no nada. ¿Cuál fue la razón que nos dieron? Falta de presupuesto.” Mariana Andrade

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Ballet de Venga la Alegría / Redes sociales

¿A qué se dedica actualmente Mariana Andrade?

Después de que el ballet saliera del aire, Mariana dejó atrás las actuaciones en televisión e inició su propio negocio con su excompañera del mismo programa, Marisol Hernández.

En el mismo video en el que explicó su salida de ‘Venga la Alegría’, la exbailarina comentó que durante el tiempo que el ballet estuvo al aire, concluyó su carrera universitaria. Sin embargo, no quiso ejercerla, pues ella deseaba tener algo propio.

“Cuando salí dije: ‘Ya no quiero ejercer, ya no me voy de godín, quiero tener mi propio negocio’. Y fue cuando con Marisol decidimos iniciar Simoné.” Mariana Andrade

Fue entonces que en conjunto con Marisol, hicieron una inversión para crear su proyecto ‘Simoné’, un negocio online de venta de calzado para mujer.

La tienda inició con un local físico, pero debido al éxito que tuvo, poco a poco se fue convirtiendo en un negocio en línea.

Actualmente, ambas bailarinas aún trabajan en su negocio y se mantienen lejos de las cámaras y foros de grabación.

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¿Cómo luce actualmente Mariana Andrade?

En un inicio, Mariana preocupó a los seguidores del programa por su aspecto tan distinto a como lucía frente a las cámaras. Sin embargo, esas preocupaciones quedarían rápidamente descartadas al ver que la bailarina compartía contenido promoviendo el cuidado de la salud física y mental.

Mariana Andrade se convirtió en madre en dos ocasiones luego de salir de ‘Venga la Alegría’, programa en el que estuvo desde sus 19 hasta los 31 años de edad.

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