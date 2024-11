Sale el Sol’ ¿se sacude nuevamente? Importante miembro del matutino es despedido, aseguran

En un giro inesperado, aseguran que los cambios dentro del equipo de ‘Sale el sol’ se han adelantado, sorprendiendo tanto a la audiencia como a los integrantes del programa.

A pesar de que inicialmente se había especulado sobre la salida de Diógenes Lluberes como productor hasta diciembre, afirman que la decisión se tomó mucho antes, y el productor fue despedido el pasado 15 de noviembre, tras seis meses al frente del matutino de Imagen Televisión.

Diógenes Lluberes es despedido de ‘Sale el sol’, aseguran

El productor originario de República Dominicana fue contratado en un intento por aumentar la audiencia del programa, una meta que, según han revelado diversas fuentes, no se logró consolidar durante su gestión. Pese a su gran experiencia y antecedentes en la industria televisiva, según dicen, su paso por ‘Sale el sol’ no fue suficiente para cumplir con las expectativas de la cadena.

El despido de Lluberes no habría sido una decisión aislada, ya que también comentan que despidieron a cinco personas más de su equipo.

Sin embargo, hasta el momento, los responsables del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre estos cambios, por lo que guardan la calidad de rumor.

Según la información proporcionada por el periodista Alex Kaffie, a pesar de este despido, Diógenes Lluberes no abandonará la televisora por completo. Al parecer, continuará desempeñándose como director de entretenimiento en Imagen Televisión, aunque, dado que no ha habido confirmación oficial, no se sabe con certeza qué rol ocupará a futuro.

¿Quién tomará las riendas de ‘Sale el sol’? ¡Te contamos lo que se dice!

El vacío dejado por Lluberes., presuntamente, sería cubierto por Adrián Patiño, quien, de acuerdo con Kaffie, será el encargado de tomar las riendas del programa en el corto plazo.

Patiño ya tiene experiencia en la producción de programas matutinos, ya que en su momento fue productor de Venga la Alegría. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por el periodista mencionado, se espera que en las próximas semanas, Alejandra Luck regrese a ´Sale el sol’, esta vez como productora ejecutiva.

Luck tiene una amplia trayectoria en la televisión mexicana, habiendo trabajado como directora y productora en programas como ‘Venga la alegría’ y ‘Enamorándonos’. Actualmente, se encuentra dirigiendo un reality show musical en Estados Unidos, pero según diversas fuentes, su regreso al matutino de Imagen Televisión es inminente.

Conductores espectáculos de Sale el Sol / Instagram: @saleelsoltv

Los nuevos candidatos para conducir ‘Sale el sol’

De acuerdo con Alex Kaffie, por ahora, no se planean modificaciones en el equipo de conductores del programa, quienes seguirán siendo parte del matutino en 2024.

El periodista reveló que que para 2025 se evaluarán cambios en la plantilla de presentadores. Nombres como los de Luz María Zetina, se encuentra en la lista de posibles incorporaciones para la siguiente temporada del programa.

Cabe recalcar que ninguna fuente oficial del programa ha confirmado estos cambios por lo que solo son especulaciones.

