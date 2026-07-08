Gabito Ballesteros confirmaría relación con Samadhi Zendejas ¡Publica romántica FOTO!, pero dicen ¿es publicidad?

Después de que Samadhi Zendejas fue captada junto a Gabito Ballesteros, supuesto es de Kenia Os, el cantante sorprendió a propios y extraños al compartir una foto junto a la actriz, pese a que parece confirmar un romance, algunos señalan que puede ser publicidad. ¿Qué han dicho los artistas?

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¿Samadhi Zendejas estrena romance? / Foto: Especial

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

Meses después de que Samadhi Zendejas canceló su participación en Supernova Génesis, la actriz fue captada junto al cantante Gabito Ballesteros intercambiando muestras de cariño, lo que encendió los rumores de un posible romance.

A través de la cuenta de Instagram de ‘Reina venenosa’, se reportó que los artistas habrían estado juntos el pasado 5 de julio luego de que el intérprete de “Perlas negras” se presentara en el Hipódromo de las Américas.

“Al terminar su presentación, se retiró del escenario acompañado de su equipo de seguridad para reunirse con algunos amigos en el camerino. Ahí mismo con Samadhi darle su besote”, aunque las imágenes no eran claras, los rumores no se hicieron esperar, ya que anteriormente se habló de un romance entre ellos.

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Samadhi Zendejas es captada con Gabito Ballesteros. / Instagram

¿Cuál fue la reacción de Gabito Ballesteros ante los rumores de romance con Samadhi Zendejas?

En medio de las reacciones que generó su supuesto video juntos, Gabito Ballesteros, conocido por éxitos como “Lady Gaga” y “A puro dolor”, sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a la actriz de “Atévete a soñar” en sus historias de Instagram.

Sin dar detalles sobre los rumores, el intérprete de regional mexicano compartió una foto junto a Samadhi Zendejas en la que aparecen besándose. Aunque agregó la etiqueta de la actriz, ella no ha reposteado la imagen y tampoco se ha pronunciado sobre los rumores.

Cabe mencionar que no es la primera vez que los artistas han sido captados juntos, en 2004, se les vio juntos en el concierto de Carin León en Nueva York. Sin embargo, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto desde entonces.

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¿Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas? / Redes sociales

¿Quién es Gabito Ballesteros y por qué se dice que está haciendo publicidad con Samadhi Zendejas?

La publicación de Gabito Ballesteros fue acompañada por la canción “Fendi”, pero no se revelaron mayores detalles sobre el supuesto romance; ante eso, en redes se ha comenzado a especular sobre supuesta publicidad.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Dayane Chrissel, no sería la primera vez que Ballesteros hace ese tipo de contenido antes de lanzar un nuevo material discográfico, pero por ahora se desconoce si se trata de una relación formal.

Cabe mencionar que Gabito Ballesteros adquirió notoriedad tras compartir el cover de “Apagaré la luz” en 2014; posteriormente colaboró con artistas con Natanael Cano y Peso Pluma, por lo que ahora es uno de los principales exponentes de su género.

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