¿Kati Zaragoza y Francisco Zea son pareja? La conductora rompe el silencio y responde a los rumores de romance

La conductora Kati Zaragoza, de 25 años, rompió el silencio y respondió ante los rumores que aseguran que existe una relación sentimental entre ella y el periodista Francisco Zea, de 55, con quien colabora en el noticiario Imagen Informativa Segunda Emisión. La también presentadora de Sale el Sol aclaró que no hay nada entre ellos, que ella se encuentra soltera y que no se cierra a encontrar el amor.

Hace unos días, el periodista de espectáculos Álex Kaffie aseguró en su programa de YouTube que, presuntamente, ambos conductores mantienen un romance. A raíz de esto, las redes sociales no tardaron en estallar con todo tipo de reacciones y especulaciones.

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Kati asegura que tiene una buena amistad con Francisco y descartó mantener una relación amorosa entre ellos.



¿Kati Zaragoza está enamorada de Francisco Zea? Esto respondió la conductora

Ahora, Kati Zaragoza nos dijo: “Estoy sola, sin pareja, tranquila, enfocada trabajando. Así voy a seguir por un rato. Paco es un señor al que adoro, súper inteligente. Nos llevamos muy bien, pero no tengo nada que decir”.

Al insistirle sobre si podría surgir algo entre ellos, comentó: “Paco es un hombre maravilloso, no tengo nada que agregar, porque no hay nada. Estoy enterada de lo que dicen, pero no podría decir nada que no esté pasando”.

La presentadora guatemalteca dijo que, por el momento, no hay alguien que toque la puerta de su corazón. “No estoy cerrada al amor. Si en algún momento llega, seré la más feliz y agradecida. Por el momento, estoy muy tranquila. Cuando tenga algo que agregar lo compartiré”.

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Kati Zaragoza habla de su carrera en Sale el Sol y sus nuevos proyectos

Zaragoza nos cuenta sus proyectos, en los que está enfocada.

“Ya tengo 3 años en Sale el Sol. Ha valido el sacrificio de estar lejos de los míos. Mis emprendimientos van muy bien. Además, se dio la invitación de este segmento y me dieron la oportunidad de hacer radio. Tengo una buena amistad con Paco y ahí vamos”. Kati Zaragoza

¿Francisco Zea confirmó o negó un romance con Kati Zaragoza?

Tratamos de comunicarnos con el periodista Francisco Zea para que nos aclare esta situación y, vía WhatsApp, nos respondió lo siguiente:

Francisco Zea “No me interesan los rumores. ¡Pueden decir misa, que ya estoy acostumbrado! Entiendo que es tu trabajo y por ello te agradezco mucho que me tomes en cuenta. Pero no tengo nada que decir”.

¿Quiénes han sido las parejas de Francisco Zea? Las famosas con las que fue relacionado

ANA ISABEL VIGNÉ (1994)

Ella fue su primera esposa y se casaron ese año. Tuvieron 2 hijas. Después de varios años, se divorciaron.



Ella fue su primera esposa y se casaron ese año. Tuvieron 2 hijas. Después de varios años, se divorciaron. GERALDINE ARAGÓN (2010)

La reportera de TV Azteca fue su segunda esposa, se casaron en 2010, tras varios años de relación. Se separaron porque no se entendieron.



La reportera de TV Azteca fue su segunda esposa, se casaron en 2010, tras varios años de relación. Se separaron porque no se entendieron. DIANA LLANO

Salió con ella mientras trabajaban juntos. La esposa de Francisco, Geraldine, se enteró de que él le fue infiel, gracias a unos mensajes que le llegaron a ella.

ANAÍS (2013)

Ese año lo cachamos cenando con la conductora Anaís, en un restaurante en la Ciudad de México.



Ese año lo cachamos cenando con la conductora Anaís, en un restaurante en la Ciudad de México. CRISTINA BANG (2014)

Salió con la ex de Pavel Pardo. El periodista dijo que sí le gustaría tener una relación con ella, aunque les faltaba conocerse más.



Salió con la ex de Pavel Pardo. El periodista dijo que sí le gustaría tener una relación con ella, aunque les faltaba conocerse más. PILAR MONTENEGRO (2015)

Lo vimos con la actriz, quien había dicho que su novio era un estadounidense, pero mintió y la captamos con Francisco al salir de un restaurante.

SHERLYN (2017-2018)

Tuvieron una relación intermitente. Él le dio un anillo de compromiso en 2018, pero él no se había divorciado de otra mujer.



Tuvieron una relación intermitente. Él le dio un anillo de compromiso en 2018, pero él no se había divorciado de otra mujer. ANDREA URIBE (2019)

Comenzó a salir con la doctora, aunque fue discreto con esa relación. En 2024 se supo que terminaron.



Comenzó a salir con la doctora, aunque fue discreto con esa relación. En 2024 se supo que terminaron. MÓNICA NOGUERA

En marzo pasado se le relacionó con su compañera de programa. La periodista Lupita Martínez publicó en X que los vio cenando juntos.

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¿Quién es Kati Zaragoza? Todo sobre la conductora que fue relacionada con Francisco Zea

Es originaria de Guatemala, donde estuvo en TV Quetzalchapin por 5 años y trabajó para TV Azteca Guatemala .

por 5 años y trabajó para . Llegó en 2021 a México. Lleva 3 años como conductora en Sale el Sol .

. Es creadora de ‘ Team Nuestras’ , una comunidad de empoderamiento femenino, y presidenta de la agencia Rédit , de contenido digital.

, una comunidad de empoderamiento femenino, y presidenta de la agencia , de contenido digital. Tiene un pódcast llamado ‘Por si acaso’.

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