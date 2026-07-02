¿Marcus Ornellas confirma embarazo de Ariadne Díaz? Actor revela si buscarán agrandar su familia: “Bienvenido”

Los rumores sobre un supuesto segundo embarazo de Ariadne Díaz, quien actualmente es pareja de Marcus Ornellas, han sorprendido a usuarios e internautas, ya que es algo que se ha manejado desde hace varios meses. Recientemente el actor rompió el silencio... ¿y lo confirmó?

¿Marcus Ornellas confirma embarazo de Ariadne Díaz? / Foto: Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de presunto embarazo entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz?

No es la primera vez que se rumora sobre un segundo hijo entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, uno de los momentos que más causó sorpresa fue hace unas semanas, tras la publicación de una curiosa imagen.

A inicios de junio, la intérprete participó en una campaña para una reconocida marca. En dicha foto, aparecía abrazando a Marcus y sosteniendo lo que parecía ser una ecografía: “ Gracias por ser el mejor papá y el mejor compañero para mí ”, escribió Díaz.

Muchos se dieron cuenta, hasta después, que no era una ecografía, si no una imagen de Marcus cargando a su hijo, por lo que el presunto embarazo de la actriz quedaba totalmente negado.

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Liliana Carpio, Redes sociales y Archivo tvnotas

¿Marcus Ornellas confirma el embarazo de Ariadne Díaz?

Ante la creciente ola de rumores, Marcus Ornellas decidió responder directamente durante una entrevista para el programa Hoy, donde negó categóricamente que Ariadne Díaz esté embarazada.

¿Por qué estaría embarazada? ¿Qué les hizo sospechar? No, no para nada. Tenemos un hijo hermoso y cinco perrihijos en casa, yo creo que ahí quedamos. Marcus Ornellas

También aseguró que no hay planes de que exista un segundo hijo de ambos, por lo que todos los rumores surgidos en redes sociales, son totalmente falsos:

No, no, no, ya tenemos un hijo maravilloso, estamos bien así. Si llega, el de arriba los manda, será muy bienvenido o bienvenida, pero ahora no hay nada. Marcus Ornellas

Marcus dejó entrever que, aunque no descartan por completo la posibilidad de volver a convertirse en padres en algún momento, actualmente están felices con la familia que han construido.

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Marcus Ornellas habla de ser papá por segunda vez / Redes sociales

¿Cuándo inició la relación de Marcus Ornellas y Ariadne Díaz?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas iniciaron su historia de amor en 2015, luego de coincidir en diversos proyectos de televisión. Ambos, reconocidos por su trayectoria en telenovelas y cine, comenzaron una relación que con el paso del tiempo se ha consolidado.

Tras más de una década juntos, la pareja se mantiene como una de las más sólidas del medio artístico. En 2016 nació su hijo y a partir de ahí la pareja ha sido admirada por la audiencia.

Aunque llevan más de diez años compartiendo su vida, Ariadne y Marcus aún no han contraído matrimonio por la vía legal. Si bien en su momento anunciaron su compromiso, decidieron aplazar la boda de forma indefinida.

Hace unos años, se especuló una posible separación entre Marcus y Ariadne, tras rumores de una presunta infidelidad.

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