Claudia Vega, actriz de Agujetas de color de rosa, se sincera, ¡está perdiendo la vista! “Ya no quiero estar”

En los años 90 y principios de los 2000, Claudia Vega fue considerada una de las conductoras más sexis de la TV. Ahora se dedica más al teatro, lo cual la llena profesionalmente, pero nos confesó que en lo personal libra una batalla importante de salud:

“Tengo miopía y astigmatismo muy elevados. Con lentes de contacto veo un 60%, pero sin ellos, solo puedo ver un 10, nada,¡no tengo cómo defenderme! Se sigue deteriorando mi visión. Es algo que no puedo detener. La última vez que fui con mi médico y me hizo mis exámenes, me dijo: ‘Ya no tengo graduación más alta’”. Claudia Vega

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Actriz Claudia Vega enfrenta problemas de visión. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Cómo ha enfrentado la actriz Claudia Vega la pérdida de su vista?

La actriz es cristiana. “Dios me fortalece día a día para poder sobreponerme. Es una discapacidad que hoy la puedo pasar por alto… Por supuesto que hay veces que no hay lana, que te enfermas y que dices: ‘Y aparte de todo, ciega la vieja’, pero siempre tengo fe en que Dios trabaja conmigo, porque sí es complicado vivir así”.

“La edad no ayuda, pero me conmueve el cuidado que Dios ha tenido conmigo. Cuando los médicos ven mis ojos, me preguntan si puedo hacerlo todo, porque es difícil andar así. Si pudieran ver con mis ojos, les podría tener 3 cosas: Lástima, ternura o admiración”. Claudia Vega

Afortunadamente, no ha caído en depresión, pero reconoce: “Sí he pensado en diferentes ocasiones: ‘Por favor (Dios), retírame de aquí, ya no quiero estar’, pero no por mis ojos, sino por muchas otras cosas. Me dura muy poco ese estado”.

Ya tuvo desprendimiento de retina en el pasado, pero Dios le hizo el milagro de recuperarse en ese momento. Confía en que ahora no perderá la visión. “Ni siquiera pienso en que realmente me voy a quedar ciega en algún momento. Aunque sí puede llegar a suceder. Mi vida sería una ruina absoluta. Sería muy infeliz. No creo que Dios me sometiera a una prueba como esa. Si llegara a pasar, me costaría mucho sobreponerme, pero lo lograría”.

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Claudia Vega se mantiene vigente en el teatro. / Mezcalent

¿A qué retos se ha enfrentado Claudia Vega tras la pérdida parcial de su vista?

Nos contó cómo le hace con sus problemas de visión. “Soy muy paciente conmigo misma para desarrollarme en la vida. Cuando llego a algún lugar, toco las texturas. Casi siempre ando con zapatos bajos para poder sentir cuál es el paso que voy a dar. Me agarro de muchos lados, pero me puedo desarrollar muy bien. En el día me cuesta menos trabajo que por las noches. Solamente manejo en lugares donde ya he hecho muchos recorridos de día para poder manejar de noche. Si no, mejor agarro transporte público o de aplicación”.

Su retiro de la TV se debió a un deseo muy particular: “Hace 10 años monté mi academia de artes escénicas y me ha costado trabajo, pero desde niña siempre quise tener mi propia empresa. Amo ser actriz y conductora, pero me sentía como en una relación tóxica, en donde cuando te quieren, te hacen caso, y eso que fui afortunada, pero quería tener algo mío”.

“En la carrera, como artistas somos freelance, y de repente vas a estar en desventaja, porque vas creciendo y ya no vas a tener las mismas oportunidades que tenías cuando estabas más joven. Por eso pensé en ponerme las pilas y sacrificarme”.

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Así veíamos a Claudia Vega cuando estaba en televisión. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Cómo ha sido la vida personal de Claudia Vega tras su retiro de la televisión?

De su vida sentimental nos platicó que disfruta la soltería. “Estoy muy bien, porque desde hace muchos años me he dado la oportunidad de apreciar que la mejor compañía y con quien voy a estar el resto de mi vida es conmigo misma. He tenido relaciones muy importantes, pero nunca me he casado. Yo no nací para eso”.

Claudia no tuvo descendencia y no se arrepiente de esta decisión. “Yo lo decidí así. No tengo hijos, sino alumnos. Eso me hace inmensamente feliz. Ellos se han convertido en una gran responsabilidad y me encanta verlos desarrollarse. Tengo alumnos desde 5 años hasta de 87".

En una etapa de su vida, la actriz fue adicta a las drogas. “Fue muy divertido, una etapa que disfruté mucho. No fueron muchos años, pero sí muy intensos, sin saber qué tanto daño me estaba haciendo. Había noches que llegaba y ya no podía conciliar el sueño por tanta cocaína que había consumido. Lo que ayudó a dejarla es la vanidad. Un día llegué a maquillaje y me dijeron que olía a madres. Yo iba en vivo después del reventón, y aunque estaba chavita, me veía súper vieja. Después, ya no me acordaba de lo que había sucedido una noche antes, de cuando amaneces y dices: '¿Dónde estoy?’, o cuando tu ropa está rota. Dije: '¿Qué pasó? Esto no puede continuar, tengo que quitarme de ello’”.

Finalmente, nos dijo que se mantiene firme en no recaer. Tiene más de 30 años limpia. “No fue complicado retirarme; tuve unas 2 o 3 recaídas. Nunca fui a grupos. Sí tuve luchas internas, pero cuando dije: ‘Se acabó’, fue así”.

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Claudia Vega sigue vigente en el teatro. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

Así ha sido la trayectoria de Claudia Vega

Actuó en más de 10 telenovelas, entre ellas: Agujetas de color de rosa, Los hijos de nadie, Apuesta por un amor y la última, Atrévete a soñar , en 2009, entre otras.

, en 2009, entre otras. Participó en innumerables capítulos de los unitarios Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

y Fue conductora de los canales Ritmoson y Bandamax , además de ser titular de la emisión de TV Azteca México lindo, ¡qué ritmo! y en Televisa de Reventón musical.

y , además de ser titular de la emisión de y en Televisa de Ha participado en más de 100 videohomes.

¿Qué es la miopía y el astigmatismo, padecimiento que enfrenta Claudia Vega?

De acuerdo con la Mayo Clinic , la miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claros, pero los lejanos, borrosos. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz se desvíen o refracten.

, la miopía es una afección en la que los objetos cercanos se ven claros, pero los lejanos, borrosos. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz se desvíen o refracten. Según la Academia Americana de Oftalmología, el astigmatismo es una imperfección en la curvatura de la córnea o el cristalino del ojo. Con esta situación, la visión es borrosa de cerca y de lejos porque los rayos de luz no alcanzan a llegar a la retina o llegan detrás de esta.

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