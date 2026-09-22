Laura Flores estalla tras feroces críticas a su hijo; toma una radical decisión: "¡Con mis hijos nadie se mete!”

Luego de que Laura Flores reaccionara a los rumores falsos sobre su salud, la actriz y cantante utilizó sus redes sociales para compartir un contundente mensaje sobre su hijo tras una publicación que compartieron juntos. ¿Le llovieron críticas? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Laura Flores rompe el silencio tras críticas a su hijo. / Redes sociales

¿Qué pasó con Laura Flores y su hijo?

Laura Flores, quien anteriormente se sometió a una cirugía de emergencia, volvió a acaparar la atención de sus seguidores al compartir un contundente mensaje ante la ola de comentarios negativos que surgieron en una de sus publicaciones junto a su hijo.

De acuerdo con la actriz de ‘Piel de otoño’ y ‘Gotita de amor’, anteriormente subió un post a su cuenta Instagram del concierto de Bruno Mars, al cual acudió junto a su hijo Alejandro. En la publicación aparecía hablándole al joven, mientras él estaba viendo el celular y parecía ignorarla.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios no fue el momento ‘mamá e hijo’, sino el aspecto físico del joven, pues diversos internautas se tomaron la libertad de “criticar y juzgar”, lo que molestó notablemente a la actriz, quien compartió un contundente mensaje.

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Le llueven críticas al hijo de Laura Flores. / IG: @laurafloresmx

¿Qué dijo Laura Flores tras las duras críticas al aspecto físico de su hijo?

A través de un video, Laura Flores confesó sentirse molesta ante las opiniones sobre el aspecto físico de su hijo, argumentando: “A lo mejor ustedes están muy bonitos o bonitas, pero lo que no tienen bonito es el cerebro y el corazón”.

De acuerdo con la intérprete de ‘Te felicito’ y ‘Antes de que te vayas’, le parece bastante fuerte que las personas se sientan con la autoridad y libertad de juzgar a su hijo, pues eso solo refleja una gran “carencia de ética, respeto y educación”.

Asimismo, señaló que, aunque en las publicaciones en redes se puede decir lo que quiera, hay que tener cuidado al momento de atacar a una persona sobre su aspecto físico:

“El mundo no es de los bonitos, es de la gente que respeta, que tiene educación, de la gente que tiene escrúpulos, tiene criterio. Eso de juzgar a alguien por su aspecto me parece de muy pocos recursos mentales y emocionales”. Laura Flores

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La drástica decisión de Laura Flores para proteger a sus hijos de los ataques

Al finalizar el video, Laura Flores compartió que no permitiría más críticas de ese tipo hacia algunos de sus hijos, por lo que no hará más publicaciones junto a ellos, señalando:

“Con todo respeto, me molestó muchísimo que criticaran a mi hijo Alejandro. Entonces, ni un post más con mis hijos. Porque soy mamá y con mis hijos no se mete nadie”. Laura Flores

Por el momento, Laura Flores no ha dado nuevas declaraciones sobre el tema, pero sí dejó ver su molestia en redes al acompañar el video con el texto: “Los hijos son sagrados, los cuido, amo y defiendo; para eso soy su madre”.

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