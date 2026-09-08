¿Laura Flores presuntamente quiere la eutanasia? Actriz reacciona a los rumores falsos sobre su salud: “Son muchos años” VIDEO

Hace algunas semanas, circuló el rumor falso de que, supuestamente, Laura Flores viajaría a Canadá para solicitar la eutanasia, es decir, la muerte asistida. Según se especuló, la famosa presuntamente tomó esta decisión por su delicado estado de salud.

Si bien con el tiempo se demostró que esto no era real, muchos siguen preocupados por su estado médico. Ante esto, es la propia actriz quien rompe el silencio y revela cómo está realmente.

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Se especuló que Laura Flores supuestamente estaba mal de salud / Mezcalent

¿Por qué se dijo que Laura Flores, presuntamente, solicitaría la eutanasia?

A finales de agosto, se viralizó un video atribuido a Laura Flores en el que expresaría que su salud ya no es “normal”, por lo que habría tomado la decisión de pedir la muerte asistida. Habría asegurado que ya conversó con sus hijos sobre este asunto y que estarían de acuerdo.

“Voy a hacerme la eutanasia en Canadá. Mi estado de salud actual no es normal y no hay cura para mi sufrimiento. Ya lo hablé con mis hijos y ellos están de acuerdo”, se escucha.

Casi de forma inmediata, la mayoría de los internautas detectaron que el material era falso y probablemente hecho con IA, por lo que se le restó importancia y credibilidad. Pese a esto, algunos usuarios sí creyeron esta información y le suplicaron que no tomara esta decisión.

Cabe mencionar que, en los últimos meses, Laura ha enfrentado diversos problemas médicos que han dado mucho de qué hablar. En 2025, contó que tenía ataques de hipoglucemia o “bajadas de azúcar” de manera repentina.

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VIDEO FALSO de Laura Flores / Redes sociales

Laura Flores habla de su estado de salud actual y reacciona al video falso

Recientemente, Laura Flores conversó con la prensa para hablar sobre su estado médico actual. En la víspera de su cumpleaños número 63, la actriz comenzó diciendo que estaba muy agradecida por las experiencias que le han tocado vivir, sin importar si son buenas o malas, ya que estas le han dejado importantes aprendizajes.

Sobre el video falso hecho con IA, la celebridad admitió su asombro ante la buena calidad del material. No obstante, dejó claro que estaba muy bien de salud y con ánimo de cumplir más años.

“Sí, me vi con un ojo morado. Bien padre la caracterización, pero, pues no, aquí estoy. Más vivita (que nunca). A estas alturas, ya lo veo como cualquier cosa. Gracias a Dios, mis hijos, con todo el respeto a los medios, no consumen nada de eso. Mis hijos están en su mundo, en su vida. Su mundo es la universidad”. Laura Flores

Las declaraciones de Flores tranquilizaron a sus fanáticos, quienes aplaudieron su actitud ante el rumor polémico y la instaron a cuidarse para que su salud no se viera mermada.

¿Cuáles son las enfermedades que padece Laura Flores?

A lo largo de los años, Laura Flores ha enfrentado muchas complicaciones de salud y enfermedades. Aquí te mencionamos algunas de ellas:

Hipoglucemia: También conocida como “bajones de azúcar”. Varían de intensidad y provocan, entre otras cosas, mareos y ataques de ansiedad. Aunque se suele asociar con la diabetes, cualquier persona puede padecer esta condición.

También conocida como “bajones de azúcar”. Varían de intensidad y provocan, entre otras cosas, mareos y ataques de ansiedad. Aunque se suele asociar con la diabetes, cualquier persona puede padecer esta condición. Pleuritis: En su momento, mencionó: “Me pegó durísimo, traía pleuritis, o sea, una inflamación en la pleura de los pulmones y traía laringitis”, resaltando que tuvo que estar en tratamiento. Afortunadamente, logró recuperarse.

En su momento, mencionó: “Me pegó durísimo, traía pleuritis, o sea, una inflamación en la pleura de los pulmones y traía laringitis”, resaltando que tuvo que estar en tratamiento. Afortunadamente, logró recuperarse. Retiro de implantes: Hace algunos meses, comentó que se había sometido a una cirugía para que le retiraran los implantes mamarios, luego de que su cuerpo los rechazara. Aclaró que no tenía cáncer.

Hace algunos meses, comentó que se había sometido a una cirugía para que le retiraran los implantes mamarios, luego de que su cuerpo los rechazara. Aclaró que no tenía cáncer. Microinfarto cerebral: En 2024, relató que había sufrido un microinfarto cerebral. De acuerdo con su anécdota, su brazo izquierdo y la mitad de la cara se le paralizaron. Además de que perdió el habla por casi un minuto. También pudo superar este complicado episodio.

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