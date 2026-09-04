¡Exponen VIDEO prohibido de Galilea Montijo en Hoy! y ella explota; lanza advertencia: “Les prohíbo esas imágenes”

Galilea Montijo ha vivido momentos muy incómodos y tensos durante su etapa como conductora de ‘Hoy’, y al parecer, esta situación continuará sucediendo.

La conductora se enfrentó a un nuevo momento que la puso a sudar frío en el foro, luego de que transmitieran un video que incluso ella misma prohibió tajantemente durante la emisión.

¿Fue un video que exhibió por completo a Galilea? Esto fue lo que pasó.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿Cuál es el video “prohibido” de Galilea Montijo en Hoy?

El video en cuestión no exhibe a Galilea ni muestra algo comprometedor de ella. Se trata de unas imágenes del 2021 en las que aparece junto a Alejandro Suárez durante una dinámica de ‘Hoy’, en la que ambos tienen que adivinar diferentes animales a través de sonidos.

Sin embargo, para la presentadora de ‘La casa de los famosos México’, no es del todo agradable que hayan mostrado ese video, por lo que reaccionó y explicó las razones por las que prefería que esas imágenes no se muestren públicamente.

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Video “prohibido” de Galilea Montijo / Redes sociales

¿Por qué pasaron el video de Galilea Montijo EN VIVO en ‘Hoy’?

En estas fechas, el programa ‘Hoy’ celebra 28 años al aire y, como parte de las emisiones especiales por su aniversario, la producción ha recuperado videos de diferentes épocas del programa, mostrando momentos icónicos y recuerdos que han marcado a sus conductores.

Por esta razón, la producción decidió mostrar nuevamente el video de Galilea Montijo y Alejandro Suárez, grabado en 2021, como parte del anecdotario del programa por su aniversario.

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Programa Hoy / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo al video “prohibido” y qué advertencia lanzó a la producción?

Galilea Montijo no dudó en expresar su incomodidad y el ‘cringe’ que le provocó ver cómo lucía hace algunos años.

Entre risas y a modo de broma, la conductora le dijo a la producción que “les prohibía esas imágenes”; sin embargo, aun así decidieron transmitirlas.

A Galilea no le quedó más que tomarlo con humor y explicar que no le gustaba el maquillaje que utilizó en aquella ocasión, además de reconocer entre risas que en ese entonces tenía “menos cirugías”.

“Les prohibo esas imágenes con ese maquillaje y unas cuantas cirugías menos” Galilea Montijo

El momento quedó en una anécdota chistosa para los conductores.

En una de las emisiones recientes de hoy, Galilea también explicó cómo fue la salida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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