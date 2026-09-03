¿Yanet García le quita el lugar a Galilea Montijo? Anuncian su llegada al programa Hoy tras salir de LCDLFM 2026

Luego de que Galilea Montijo enfrentara fuertes críticas tras la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026, el programa Hoy dio a conocer que la ‘Chica del clima’ llegaría al matutino pese a supuesta indiferencia de la conductora. ¿Se queda de manera permanente? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Yanet García confirmada en La granja VIP 2? Circula FOTO tras eliminación de LCDLFM por “la puerta de atrás”

Yanet García expulsada de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo fue criticada tras la salida de Yanet García de LCDLFM 2026?

Galilea Montijo se enfrentó a una ola de críticas tras la polémica salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 luego de pasar por el ‘exilio’ y ser considerada ‘mueble’. A diferencia de cualquier otra eliminación, la decisión de su salida fue tomada por el resto de los habitantes.

Debido a que la creadora de contenido fue considerada ‘mueble’ por el público y contó con poco apoyo para volver del ‘exilio’, resultó eliminada, generando todo un debate en redes sobre su salida y las palabras que expresó Galilea Montijo.

Antes de que Yanet García fuera despedida de La casa más famosa de México, la conductora del reality show comentó: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a que me digan mueble; yo mejor me voy a llorar a mi casa”.

Lee: Yanet García podría demandar a ‘La casa de los famosos México’ tras polémica expulsión: VIDEO

Yanet García fue eliminada de LCDLFM por ‘mueble’. / Instagram

Galilea Montijo se ausentó de Hoy durante la visita de Yanet García

Pese a lo polémica que fue la salida de Yanet García, la exhabitante de LCDLFM se presentó en el foro del programa Hoy, donde personalidades como Paul Stanley, Raúl Araiza y Andrea Escalona la recibieron entre abrazos y aplausos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la ausencia de Galilea Montijo en el programa Hoy, por lo que en un encuentro con la prensa no pudo evitar ser cuestionada sobre el tema. De acuerdo con Motijo, su comentario no estaba dirigido a ningún habitante en específico.

“Cuando yo dije eso, nunca me referí a Yanet. Yo hablaba, pero de los tres, yo no la saqué; la sacaron sus propios compañeros y el público orilló a los tres que consideraban muebles”. Galilea Montijo

Lee: ¿Aldo de Nigris detrás de Yanet García? Hace invitación pública para conocerla tras ser eliminada de LCDLFM

Galilea Montijo desmiente enemistad con Yanet García. / Mezcalent

¿Yanet García le quita su lugar a Galilea Montijo en el programa Hoy?

Días después de la polémica entre Galilea Montijo y Yanet García tras su salida de La casa de los famosos México 2026, el programa Hoy sorprendió al anunciar la llegada de Yanet García como conductora invitada, noticia que ha emocionado a los televidentes.

"¡Mañana tenemos conductora invitada! Yanet García llega a Hoy para acompañarnos durante el programa”, se lee en la publicación del matutino, la cual fue reposteada por la creadora de contenido.

Tras la noticia, una de las mayores interrogantes de los internautas es la presencia de Galilea Montijo, pues en la última visita de Yanet García se ausentó del programa. ¿Estarán juntas por primera vez tras la polémica salida?

No te pierdas: Tunden a Shanik por tocarle el “derrier” a Yanet García y la tachan de acosadora, ¿la conductora reaccionó? VIDEO