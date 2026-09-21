Presley Walker Gerber muere a los 27 años; el hijo de Cindy Crawford luchaba contra las adicciones

A poco más de dos meses de la trágica muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, se confirma que otra madre del medio artístico se viste de luto. Se trata de la modelo Cindy Crawford. Hace apenas unas horas se dio a conocer que su hijo, Presley Walker Gerber, falleció a los 27 años. Te decimos todo lo que se sabe hasta el momento.

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Presley Walker Gerber luchaba contra las adicciones / Redes sociales

Así anunciaron la muerte de Presley Walker Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, a los 27 años

Durante la noche del pasado domingo 20 de septiembre, diversos medios internacionales como TMZ informaron que Presley Walker Gerber había muerto a los 27 años, en Los Ángeles, California. De acuerdo con el reporte preliminar, el joven se encontraba en un centro de rehabilitación.

Un portavoz de la familia se comunicó con ‘People’ y confirmó la noticia. No quiso revelar la causa del deceso y se limitó a mencionar que los allegados del hoy occiso desean privacidad en estos momentos tan complicados.

“La familia pide privacidad en este momento tan difícil y doloroso”, indicó. Hasta donde se sabe, la autopsia aún no se ha llevado a cabo. Los familiares tampoco han querido dar declaraciones sobre este tema, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

En el pasado, Presley se sinceró sobre sus problemas de adicción y la depresión. Llegó a decir que esperaba que su experiencia ayudara a otras personas a sobrellevar esta clase de situaciones.

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Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió en Los Ángeles / Redes sociales

¿Qué enfermedad padecía Presley Walker Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

A lo largo de los años, Presley Walker Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, estuvo involucrado en varias polémicas a raíz de sus problemas de adicción y salud mental. A principios de 2019, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Debido a esto, fue condenado a tres años de libertad condicional, a tomar un curso para conductores ebrios y a dos días de servicio comunitario. Años después, manifestó que la depresión lo había llevado a un lugar oscuro y estaba luchando por mejorar.

“Habiendo luchado con la salud mental, la depresión y algunas otras cosas que vienen junto con eso, creo que, ya sea que ayude a una persona o a cien personas a salir de ese lugar en el que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, indicó.

En 2025, inició algo en su Instagram llamado Mental Health Mondays, una especie de “programa” que buscaba “iniciar conversaciones reales sobre las cosas que la mayoría de la gente oculta”. Hace algunos meses, se internó en una clínica de rehabilitación en Cancún. Desde aquel lugar, lanzó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Antes de la dosis masiva de ibogaína: un momento de calma justo antes de que todo cambiara. Estaba aterrada y sabía que volvería a sentirme así si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo parecido (aunque lo ideal es evitar las situaciones que te llevan a ese punto, así es la vida a veces). Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘esta tiene que ser la última vez’.. Soltar el control no fue fácil, pero confiaba en que algo más grande que yo guiaba el proceso”. Presley Walker Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

Su publicación recibió mucho apoyo de sus fanáticos, así como de su madre, quien le expresó su admiración y lo motivó a seguir en búsqueda de su sanación.

¿Quién era Presley Walker Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber era el hijo mayor de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, así como hermano de la actriz Kaia Gerber. Tenía 27 años al momento de su muerte.

Al igual que su madre y hermana, siguió una carrera en el medio artístico como modelo. También tenía interés por la fotografía. Su debut en las pasarelas fue en 2016, cuando participó en la presentación de la colección Resort de Moschino en Los Ángeles, diseñada por Jeremy Scott.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de colaborar para grandes marcas como Dolce & Gabbana y Calvin Klein. En los últimos años, se dedicó a compartir contenido relacionado con la salud mental y su recuperación de las adicciones.

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