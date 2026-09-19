¿Erasmo Catarino al borde de la muerte? El cantante casi se ahoga en las playas de Cancún; así fue rescatado

Mientras Yahir se convierte en uno de los favoritos para ganar La casa de los famosos México 2026, Erasmo Catarino, ganador de La Academia, acapara la atención de las redes tras estar al borde de la muerte en las playas de Quintana Roo. ¿Qué le pasó al cantante? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Erasmo Catarino fue ganador de La Academia en 2005. / Redes sociales

¿Qué pasó con Erasmo Catarino, exparticipante de La Academia, en las playas de Cancún?

Erasmo Catarino, ganador de La Academia 2005, se volvió noticia luego de que el periodista Ernesto Buitrón compartió una serie de fotos en las que el cantante parece ser auxiliado por sus excompañeros para salir del mar.

De acuerdo con la descripción del colaborador de Maxine Woodside, Toñita y Raúl Sandoval auxiliaron al intérprete de ‘La manzanita’ y ‘La Churumbela’ luego de que ingresó al mar sin saber nadar. En las imágenes se observa a los dos cantantes sostener a su colega mientras salen de la playa.

“Erasmo Catarino no sabe nadar y sí estuvo en riesgo de ahogarse en Cancún. Toñita lo tuvo que sacar con ayuda de Raúl Sandoval”, se lee en la descripción de la publicación, desatando la preocupación de amigos y colegas.

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Toñita rescató a Erasmo Caterino de ahogarse en el mar. / Cortesía de la artista

¿Por qué estaban juntos Erasmo Catarino, Toñita y Raúl Sandoval?

Toñita y Raúl Sandoval, quienes han mostrado su apoyo por Yahir en LCDLFM 2026, se reunieron con Erasmo Catarino como parte de la celebración del 15 de septiembre en Isla Mujeres, Quintana Roo. “Todos se encontraban juntos porque tuvieron una presentación del 15 de septiembre”, detalló el periodista.

En una entrevista concedida a TV Azteca, Quintana Roo, los cantantes agradecieron el cariño y la calidez que les brindó el público y hablaron de su proyecto juntos, principalmente sobre el tema ‘Desaires’. “Es un tema clásico y ya está por estrenarse en todas las plataformas, pero con fiesta y bohemia”, contó Erasmo.

Pese a que han pasado más de dos décadas desde la primera generación de La Academia, la música sigue uniendo a sus exparticipantes dentro y fuera del escenario; así lo demostraron Tonita, Raúl Sandoval y Erasmo Catarino en su reciente visita a Cancún.

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¿Cuál es el estado de salud de Erasmo Catarino tras estar a punto de ahogarse en el mar?

De acuerdo con las publicaciones realizadas por el periodista Ernesto Buitrón, el cantante Erasmo Catarino está fuera de peligro gracias a que fue auxiliado por sus excompañeros de La Academia: “El cantante (Raúl Sandoval) lo sacó del agua con ayuda de Toñita, ya que el llamado Conde de Xalpatláhuac por poco y no la cuenta, ya que no sabe nadar”.

Hasta ahora, Erasmo Caterino ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud, pero en redes se mantiene activo, ya que compartió las imágenes difundidas por el periodista, pero no dio mayores detalles sobre lo ocurrido. ¿Todo quedó en un susto?

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