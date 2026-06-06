¿Fran Meric, mujer de Raúl Sandoval, sufre violencia? Se sincera tras aparecer con el ojo morado y nariz vendada

Fran Meric encendió las alarmas tras aparecer con el ojo morado y heridas en la nariz. A través de su cuenta de TikTok, la actriz causó preocupación entre sus seguidores por las heridas en su rostro. No obstante, ella dejó claro que se trató de un accidente doméstico.

Aunque la famosa explicó a sus seguidores lo sucedido y por qué tenía esas lesiones, la mayoría especuló sobre la presunta violencia que podría vivir. Ahora, la histrionisa respondió y externó su postura con respecto a las opiniones de usuarios en su video del accidente. ¿Qué dijo?

Fran Meric publicó un video en el que reveló que sufrió un accidente doméstico. / TikTok

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¿Qué le pasó a Fran Meric y qué dijo sobre los golpes en su cara?

Fran Meric, quien es esposa de Raúl Sandoval, exacadémico, sorprendió a todos sus seguidores al aparecer en un video con diversas lesiones en su rostro: el ojo morado y la nariz vendada.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Meric informó que sufrió un accidente, el cual intuyó que fue derivado de un agotamiento extremo.

“Un cuadro me cayó en la cara el lunes. Venía de un retiro que les estuve compartiendo en mis redes sociales. Trabajo emocional profundo, de esos que realmente te mueven por dentro”. Fran Meric

La famosa reiteró que estaba sumamente agotada tras su retiro y, por más que su cuerpo le pedía descanso, ella decidió continuar con sus actividades cotidianas.

“El lunes estaba yo sumamente agotada y mi cuerpo me dijo: ‘Descansa’. Y yo le dije que no. ‘Ya dormiste ocho horas, es suficiente. Ahora muévete y trabaja’”, agregó.

Fran Meric contó en TikTok que su agotamiento físico derivó al terrible accidente que sufrió. / TikTok

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¿Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Fran Meric, esposa de Raúl Sandoval?

Asimismo, Fran Meric, actriz mexicana que fue novia del conductor Daniel Bisogno, contó que el accidente ocurrió mientras cargaba a su bebé y un cuadro estuvo a punto de caer sobre la pequeña. En ese momento, la famosa actuó de manera instantánea, protegió a su hija y el artefacto cayó sobre su rostro.

“Lo vi venir hacia ella y, como yo la tenía cargada con las dos manos, instintivamente lo único que hice fue quitarla. No tuve manos para detener el cuadro y cayó directo en mi cara… Sangre, dolor, tabique lastimado, fisura y reposo forzado”. Fran Meric

Eso no es todo, Fran reflexionó que este tipo de incidentes pueden ocasionarse tras estar sometida a un trabajo emocional intenso, lo cual la llevó a quedar en un estado vulnerable y con poca capacidad de respuesta.

Fran Meric preocupó a sus seguidores y externaron que podría presuntamente sufrir violencia doméstica. / TikTok: Fran_meric

“Cuando haces un trabajo emocional intenso, tu sistema nervioso queda en un estado de integración. Es como una computadora que se está actualizando. Ahora imagínate que yo la estuve forzando a correr… Entonces, el cerebro literalmente pierde acceso a la parte que toma decisiones sabias cuando está en agotamiento”, añadió.

La situación no pasó desapercibida entre usuarios. La mayoría externó su preocupación por la actriz; algunos le cuestionaron sobre su estado de salud, mientras que otros mencionaron que, presuntamente, podría sufrir “violencia doméstica”.

Estos fueron algunos comentarios:

“Soy Lic. en Psicología, y déjame comentarte que cuando das demasiada explicación sobre un hecho, es porque estás tratando de justificar la verdad. No entraré en detalles, solo tú sabes la verdad y el porqué de tu justificación y explicación. Si necesitas ayuda, ¡pídela!”,

“Eso no es de un cuadro”,

“¡Ups! Cada quien se engaña con lo que quiere”,

“Mmm… No lo sé, Rick, pero pues cada quien se engaña con lo que quiere”,

“Algo no checa y más de uno lo pensamos y lo vemos no tan claro”,

“No puedo creer que Raúl le haya hecho eso”.

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¿Qué respondió Fran Meric a las especulaciones de que presuntamente sufre violencia?

Tras los innumerables comentarios que recibió Fran Meric, quien se alejó de la TV para cuidar a sus hijos con Raúl Sandoval, la actriz decidió contestar algunos de los mensajes que le hicieron internautas sobre la presunta violencia que sufriría.

En la caja de comentarios se lee:



“Cada quien habla desde sus propios pensamientos y creencias” y

“Cada quien ve lo que tiene en sus pensamientos”.

Después, la famosa publicó un nuevo video en el que respondió a todos los usuarios que especularon sobre su accidente y reprobó que ninguno de ellos le preguntara por la salud de su bebé, quien presenció el terrible incidente que sufrió.

Esto dijo en el clip de TikTok:

“Cientos de comentarios y casi nadie, más bien, solo una persona realmente comentó por la salud de mi hija. Compartí lo de mi accidente y este fue el revuelo que se causó… ¿Cómo está tu hija, la que estuvo ahí, la que vio a su mamá sangrando sin parar y que solo preguntaba: ‘¿Mamá, lele (duele)?’”. Fran Meric

Por otro lado, explicó lo sucedido con base en lo que dice la neurociencia. Es decir, que las personas no perciben los hechos de manera completamente objetiva, sino que los interpretan a través de sus experiencias, emociones, creencias y heridas personales.

Fran Meric respondió a usuarios y explicó las críticas y versiones con base en la neurociencia. / TikTok: Fran_meric

Fran Meric “Cuando vemos algo, no lo estamos viendo realmente con los ojos, lo estamos viendo realmente con la historia que está aquí (en el cerebro). El cerebro no procesa realmente la realidad, la interpreta. A través de todo lo que has vivido, todo lo que temes, lo que te han hecho, lo que no has sanado. Las creencias que traes. Por eso algunas vieron violencia, donde había un accidente… Por eso otros se burlaron, donde había dolor; por eso, casi nadie se puso a pensar en cómo estaba esa niña… que estuvo en medio de todo”.

“Y no es maldad, es el filtro con el que cada quien mira el mundo. ¿Cuántas veces en tu vida viste lo que querías ver y no realmente lo que estaba pasando? Y llévalo a todos los ámbitos. ¿Cuántas veces proyectas tu miedo en los demás?, ¿cuántas veces has juzgado sin preguntar y sin tener las pruebas?, ¿cuántas veces te perdiste de lo importante en la vida porque estabas muy enfocada en lo urgente?”, agregó.

Finalmente, reiteró que ningún usuario cuestionó lo difícil que fue para su bebé presenciar dicho accidente. No obstante, lanzó una reflexión hacia sus seguidores sobre cómo algunos reflejan su propia historia en otras personas.

“El lunes me llevé un susto horrible como mamá. Ver cómo el cuadro venía hacia ella. El dolor físico lo estoy teniendo. El susto de mi hija, al verme sangrar y tirada, lo estoy procesando, pero, de todo eso, casi nadie habló”. Fran Meric

“No lo cuento para señalar a nadie, lo cuento porque todas en algún momento hemos mirado a alguien y hemos reflejado y visto ahí nuestra propia historia, no la de esa persona. Hemos dado consejos que nadie pide. Hemos proyectado nuestros miedos como si fueran verdades. Hemos pasado por alto lo que realmente necesitaba atención. La empatía no es asumir, es preguntar. Cuéntame, ¿alguna vez alguien proyectó su historia en ti?”.

Así lo dijo Fran Meric:

#neurociencia #consciencia #empatia #crecimientopersonal ♬ sonido original - Fran Meric @fran_meric Lo que más me sorprendió no fue el golpe. Fue el espejo que me pusieron sin querer quienes lo vieron. Cientos de personas reaccionaron a mi video. Y en esa reacción aprendí algo que ningún libro me había enseñado tan claramente: La gente no te ve a ti. Ve lo que carga adentro. Hay algo que estudia la neurociencia llamado sesgo de confirmación. Tu cerebro, para sobrevivir, busca en la realidad la evidencia de lo que ya cree. No procesa información nueva. La filtra para que encaje con lo que ya conoce, lo que ya teme, lo que ya vivió. Lo que me quedó resonando no fueron los comentarios en sí. Fue la pregunta que me generaron: ¿Cuántas veces yo también he hecho eso? ¿Cuántas veces he mirado a alguien que estaba dolida y en lugar de preguntarle cómo está… le he dado la respuesta que mi propia historia necesitaba escuchar? Porque es muy fácil ver el patrón en otros. Lo difícil es reconocerlo en una misma. Esa es la diferencia entre reaccionar y acompañar. Entre proyectar y estar presente. Entre ver una historia… y ver a una persona La próxima vez que alguien a tu lado esté pasando por algo difícil pregúntale: ¿Cómo estás realmente? #mujeresquesesesostienen

¿Cuál es el estado de salud de Fran Meric tras el accidente que sufrió?

En dicho video, la actriz no dio a conocer una actualización sobre su estado de salud. Sin embargo, en el primer video que causó revuelo en redes sociales compartió que debe estar en reposo para sanar las heridas de su rostro.

“El caso es que hoy estoy en reposo, y no porque quise, sino porque no me quedó de otra… Descansar no es rendirse. Es la forma más valiente que tenemos de aprender a sostenernos. ¿Qué te está diciendo hoy tu cuerpo?”. Fran Meric

Fran Meric reveló que debe estar en reposo tras las heridas que sufrió su rostro. / IG

¿Qué dijo Raúl Sandoval sobre el accidente de Fran Meric, su esposa?

Al momento, Raúl Sandoval no ha hablado acerca del accidente de Fran Meric, aunque sí ha estado activo en redes sociales. A través de Instagram, el cantante compartió algunas historias sobre su día.

El exintegrante de ‘La academia’ promocionó el concierto que dará hoy, sábado 6 de junio, en el Centro Histórico. Sin embargo, dicha publicación también ha sido criticada por usuarios por no hablar de lo que le pasó a su esposa.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Raúl Sandoval se reencontró con María Inés, su ex. ¿Será que sí hay crisis con Fran Meric?