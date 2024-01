Raúl Sandoval confiesa que Fran Meric tuvo meses complicados de salud tras anunciar su embarazo

Fue en septiembre del año pasado que Fran Meric y Raúl Sandoval, exparticipante de La academia, dieron a conocer en sus redes sociales que se convertirían en padres por segunda ocasión.

Luego de diez años de casados y de dar la bienvenida a su primer hijo, la pareja sorprendió al subir una fotografía para anunciar la feliz noticia de que un nuevo integrante llegaría a su hogar.

Mira: Sugey Ábrego confiesa que sintió atracción por una mujer: “Sentí rico y delicioso”

Meses después de confirmar la noticia, la actriz compartió con sus seguidores el emotivo momento de la revelación, el cual vivió junto a Raúl y toda su familia.

Meric y Sandoval se taparon los ojos con un antifaz para dormir, mientras ambos ingresaron a una burbuja, la cual contenía globos de color rosa, dejando ver que será una niña la que pronto llegará a sus brazos.

Lee: La casa de los famosos anuncia cuatro nuevos participantes, entre ellos Mariana González y la Bebeshita

Raúl Sandoval hace unos días asistió a la clausura del “Juguetón”, donde habló con la prensa para revelar cómo está viviendo este segundo embarazo con su esposa.

Para sorpresa de todos, el cantante confesó ante las cámaras de “Venga la alegría” que Fran no la ha pasado nada bien, ya que tuvo que visitar varios médicos porque tenía una fuerte tos.

Raúl Sandoval

“Fran se la ha pasado muy mal porque se le bajaron las defensas. Entonces, se la pasaba enferma. Viejo, no te miento. Visitamos a diez doctores y no le podían quitar una tos aguda que traía desde hacía como dos meses y llegaban momentos en los que ya se ahogaba, pues no podía ni respirar”.