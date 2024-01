Sugey Ábrego confiesa que sintió atracción por una mujer: “Sentí rico y delicioso”

Sugey Ábrego generó polémica con una reciente confesión que hizo a raíz de una colaboración con una atractiva modelo.

Para la actriz esto fue todo un descubrimiento y reveló que se sintió atraída por ella.

A pesar de ser heterosexual, Sugey mencionó que la interacción con Dorismar le hizo sentir atracción por ella: “En la reciente colaboración que hice con Dorismar, sentí cuando acariciaba su piel tan suave. Sentí tan rico y delicioso”, dijo en una entrevista en YouTube.

Recordemos que Sugey además de ser actriz y conductora, quiso entrar a la famosa plataforma azul al ver que tenía muchos seguidores que le pedían contenido sugerente y hasta que vendiera su ropa interior usada.

Gracias a este trabajo, Sugey ha podido mantener un buen estilo de vida y sobrevivir durante la pandemia a falta de trabajo en la televisión.

¿Sugey Ábrego se enamoró de Dorismar?

La actriz entonces ha evolucionado cada vez más en este negocio y por eso realizó la colaboración con la famosa modelo argentina.

Durante la interacción con ella, Sugey dijo que se dio cuenta lo atractivas que son las mujeres, aunque no fue un enamoramiento: “No fue al punto de querer un beso, pero dije: ‘Las mujeres somos muy bonitas y con la capacidad de seducir y provocar. En verdad tenemos ese don’”.

Sugey se sintió atraída por Dorismar / Redes sociales

Guapa periodista le tiró la onda a Sugey Ábrego

Además, Sugey reveló que las figuras con las que ha hecho colaboraciones no le han propuesto hacer algo más allá de lo profesional, pero sí una figura conocida: “Me ha tirado la onda una periodista muy seria, muy guapa e inteligente, pero nunca revelaría su nombre. Me sacó de onda y no se hizo porque no son mis gustos”.

Entre las colaboraciones que Sugey tiene con otras famosas destacan la próxima a salir de Isabel Madow, Karely Ruiz, Fernanda Ostos y Sabrina Sabrok.

