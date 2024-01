Mariana Seoane es acusada de ser la amante de un famoso músico; ella responde

Tere Delgado, influencer y fundadora de Grupo Aroma, aseguró que Mariana Seoane fue la amante de su ahora exesposo, Rafael N, famoso músico mexicano que actualmente está enfrentando un proceso legal por supuesto abuso a una menor.

En una conversación con Gustavo Adolfo Infante, la también bailarina contó que la cantante ha defendido a Rafael de las acusaciones en su contra debido a la presunta relación que tienen.

“Me queda claro que está defendiendo al hombre, o sea, no está defendiendo a su amigo. Está defendiendo al hombre. Yo sé y tengo la seguridad. Ellos siempre estuvieron juntos. Yo lo sé. Cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación, Mariana y Rafael” Tere Delgado

Según Tere, la también actriz no habrá sido la única amante de su exmarido. Si bien no mencionó cuándo inició su supuesto romance, afirmó que ya eran novios desde antes de que se casara con el músico.

“Ella dice que se conocen hace ocho años y que es superamiga. En la casa nunca comió. Nunca se sentó con nosotros en la sala a platicar. No pasó Navidades con nosotros. Entonces, no sé qué tan amiga podría ser que dice ella de ocho años. Yo estuve casada con él siete. Entonces ellos ya se conocían cuando yo llego a la vida de Rafael”, indicó.

Para finalizar, le pidió a la celebridad que no “minimizara” las acusaciones de su hija, quien es menor de edad, así como tampoco criticara la lucha del movimiento feminista.

“Que lo defienda, pero que no minimice la situación por la que está pasando mi hija, y ¿cómo ella se atreve a decir que las feministas son mentirosas y locas? ¿Cómo es capaz que ella con tanta normalidad pueda decir eso?, o sea, no lo entiendo”, concluyó.

Mariana Seoane se defiende

Tras las declaraciones de Tere Delgado, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Mariana Seoane le mandó un mensaje en el que desmiente lo dicho por la bailarina, a quien tacha de “ardida”.

“Mariana Seoane me mandó un mensaje. Dice que eso no es cierto y que la señora está ardida porque las cosas no le han salido y que por eso la están atacando a ella”, expresó el conductor en una emisión reciente de Sale el sol.

El caso de Rafael N

El pasado 23 de noviembre, Rafael N fue detenido por el cargo de abuso a una menor. Su exesposa, Tere Delgado, lo acusó de haber tocado sin su consentimiento a su hija, desde que tenía nueve años.

Días después, fue vinculado a proceso. Sin embargo, hace poco fue liberado bajo fianza y se le prohibió salir del país, pues el caso aún sigue en investigación. De acuerdo con Tere, se programó una audiencia para el próximo mes de febrero.

Desde que se dio a conocer el caso, Mariana Seoane ha defendido la inocencia del Rafael, quien es músico de la banda Aarón y su grupo ilusión. La cantante, así como la agrupación, afirman que las acusaciones en contra de Rafael son falsas.

