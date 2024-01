Mariana Seoane es criticada por pedirle un “cojín” a Espinoza Paz: “Está perdiendo su estilo”

Recientemente, Mariana Seoane se vio envuelta en polémica por hacerle una petición “indecente” a Espinoza Paz. A través de Instagram, la famosa cantante le propuso al intérprete de El próximo viernes que le diera un “cojín”.

En el polémico video, la llamada Niña buena les pide a sus seguidores que le envíen un mensaje con un claro doble sentido al artista de regional mexicano: “¿Alguien podría decirle a Espinoza Paz que me dé mi cojín, por favor? Vecino, deme mi cojín, deme mi cojín”.

El clip termina con Espinoza respondiendo a la proposición de la también actriz: “Vecina tenga su cojín, tenga su cojín”.

La publicación tenía el objetivo de promocionar su sencillo colaborativo “El cojín”. Dicho tema se estrenó hace algunas semanas y, si bien no tiene una letra explicita, hace referencia a un encuentro íntimo entre dos personas.

Tanto su “promoción” como la canción no fueron bien recibidas por el público y las críticas no se hicieron esperar en redes sociales.

Actualmente, el dueto cuenta con un poco más de medio millón de vistas desde su lanzamiento y siete mil me gusta. Desde hace tiempo, YouTube ya no muestra los no me gusta, pero los comentarios del público podrían significar que el tema no fue de mucho agrado.

¿Qué dijeron los internautas sobre el sencillo?

Tanto en YouTube como en diversas redes sociales, los internautas han reprobado el contenido de la canción, pues aseguran que, pese a ser de doble sentido, es demasiado “vulgar”.

“¿No se sabe otra? De entrada la canción y el doble sentido de la misma son una ca…”, “Se parece a los temas de Bad Bunny”, “Qué naca canción”, “Su doble sentido no tiene nada de doble sentido”, “Está perdiendo su estilo”, “Horrible”, se podía leer en algunos comentarios.

No obstante, hubo algunos usuarios que felicitaron la “creatividad” de los artistas y aseguraron que el tema era muy divertido. Incluso, algunas mujeres manifestaron su deseo de que Espinoza Paz les diera “su cojín”.

Mariana Seoane causó controversia con su publicación

