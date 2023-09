Mariana Seoane terminó su última relación ¡por mensaje de WhatsApp!

Mariana Seoane asegura que tras romper de esa manera con su ex, ya no se han vuelto a hablar.

Tras tres años de relación intermitente, Mariana Seoane concluyó definitivamente su romance con Gibrán Jiménez. La actriz aclaró en su momento que esta relación sentimental no terminó por algún problema grave o infidelidad de alguna de las partes. Sin embargo, la ruptura no fue como ella lo hubiese querido.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado se confesó soltera, pese a haber protagonizado un beso con el productor de televisión, el Güero Castro, en abril de este año. Fue tu revista TVNotas quien te trajo la exclusiva, incluso te contamos que nos contaron que llevaban cuatro meses de relación con el productor.

Castro y Seoane no quieren apresurarse, por lo que asegura la fuente solo están saliendo y ver qué pasa más adelante. / Ximena Sánchez / TVNotas

Sin embargo, antes de la polémica relación con el productor, con Yordi, Seoane reveló cómo fue que terminó con Gibrán Jiménez su romance en marzo de 2022. Fue por mensaje de WhatsApp, según dijo, siguiendo los consejos de su padre.

“Terminó en marzo del año pasado, que tuvo que ser desgraciadamente por WhatsApp, pero cuando no puedes hablar con alguien, no hay forma… El consejo me lo dio mi papá: ‘Mándale un whatsapp, si él no lo entiende’.... Una relación es de dos, aunque el otro te ame; eso es lo único que me da ‘cosita’, porque me hubiera gustado despedirme como yo quería, pero cuando el otro lado no quiere”.

Tras la ruptura la actriz aseguro que no ha vuelto a tener ningun contacto con él: “No le he vuelto ni a topármelo y tenemos amigos en común. Es más, me ha robado amigos, ustedes saben quienes son. Son figuras públicas”.