Raúl Sandoval se hace la vasectomía y se la dedica a su esposa

Raúl Sandoval apareció desde el hospital y aunque encendió las alarmas, él mismo platicó el procedimiento al que se sometió por lo que tuvo que visitar el nosocomio.

A poco más de un mes de haberle dado la bienvenida a su segundo bebé junto a su esposa, Fran Meric, el integrante de ‘MasterChef Celebrity’ contó que se realizó la vasectomía para no tener más hijos.

Raúl llamó más la atención al dedicarle este momento a su esposa diciendo: “En este momento me estoy haciendo la vasectomía, le dedico este momento a mi familia y a mi mujer, muy rápido, muy simple, dolorcitos pequeños, pero es para que tú mi amor, ya no tengas que someterte a nada más en tu cuerpo, ni pastillas, ni nada invasivo. Esta vez me toca a mí”.

Aplauden a Raúl Sandoval por su decisión

Como era de esperarse, en los comentarios de la publicación, Raúl comenzó a desatar opiniones, la mayoría aplaudiendo su actuar rompiendo tabúes al respecto.

“Eso es un verdadero hombre. Qué bonito ver el amor hacia tu mujer”, “eres grande, por más hombres conscientes con las mujeres, felicidades a ambos”, “ojalá que todos valoraran así a su mujer”, “por más hombres como tú”, fueron algunas opiniones.

Raúl Sandoval cerró la fábrica, pero compartió un mensaje sobre por qué lo hizo él y no su esposa / Instagram: @raul_sandoval777

Hasta el momento Fran no ha comentado nada al respecto, pero se sabe que ella ha sido quien ha ayudado a Raúl a evolucionar en su forma de pensar en varios aspectos, según él mismo contó en una entrevista en la que comentó que dejó de ser el “típico m4cho mexicano”, cuando entendió lo que su esposa le decía.

