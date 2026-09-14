¿Yahir será el ganador de La casa de los famosos México 2026? Detalle oculto en su vestuario desataría rumores

En medio de la polémica que Tristan y Gala Montes protagonizan fuera de La casa de los famosos México 2026, Yahir también ha estado dando de qué hablar en redes tras celebrar la noche mexicana dentro del reality show 24/7, pues un detalle en su vestuario podría indicar que será el ganador de la cuarta temporada. ¿De qué se trata? ¡Te contamos los detalles!

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¿Yahir será el ganador de La casa de los famosos México 2026? / Mezcalent

¿Por qué se cree que Yahir podría ser el ganador de La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Yanet revivió su shippeo con Yahir en el programa ‘Miembros al aire’, los habitantes de La casa de los famosos México 2026 celebraron la noche mexicana dentro del reality show en compañía de La Arrolladora Banda el Limón.

Más allá de la fiesta, los usuarios se percataron de que la producción le asignó Yahir un vestuario que es muy similar al que han utilizado los exganadores del programa 24/7 en temporadas pasadas, pues la temática de las fiestas suele ser muy similar en todas las ediciones.

“Usuarios en redes sociales se dieron cuenta de que la producción le puso a Yahir la misma camisa mexicana que han vestido los tres ganadores de las temporadas pasadas”, se lee en la publicación que circula en redes junto con los primeros lugares de las ediciones anteriores.

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¿Quiénes han sido los ganadores de La casa de los famosos México y qué vestuario han usado?

De acuerdo con cuentas especializadas en programas como ‘La radio top’, los exganadores, Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris, usaron una camisa blanca de charro con detalles azul marino y negros, similar a la que usó Yahir en la reciente noche de viernes en La casa de los famosos México.

Cabe señalar que teorías relacionadas con el vestuario también han surgido en los eliminados, pues cuando Mariana fue la primera en salir de LCDLFM 2026,usó un vestido verde, mismo tono que lució Olivia Collins cuando fue eliminada de la tercera temporada del reality show.

Hasta ahora, no existe una respuesta por parte de la producción, pero la camisa de charro ya está generando opiniones divididas en redes. Mientras algunos aseguran que es imposible que supere a Karina, otros mencionan que, tras la eliminación de Masad, todo puede suceder. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes son:



“Yahir pensó que iba a MásterChef, no da absolutamente nada y lo quieren hacer ganador”,

“Obvio, sacaron a Massad para que toda la gente de Massad vote por Yahir” y

“Muebles nunca han ganador”.

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Yahir sería el ganador de la cuarta edición de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quién es Yahir, el habitante que podría ganar La casa de los famosos México 2026?

Yahir Othón Parra , conocido como Yahir, Hermosillo, Sonora.

Se dio a conocer en el año 2002 como parte de la primera generación La Academia de TV Azteca. Pese a que no quedó en primer lugar, su voz le permitió abrirse paso en la industria.

de Pese a que no quedó en primer lugar, su voz le permitió abrirse paso en la industria. Tan solo un año después, en 2003, ganó el concurso musical Desafío de Estrellas y, desde entonces, comenzó a cosechar sus primeros éxitos. Su primer sencillo ampliamente reconocido fue ‘Alucinado’.

Actualmente, enfrenta un nuevo desafío como habitante de La casa de los famosos México 2026 y, aunque se especula que podría ser ganador, su participación ha generado debate en redes por evadir conflictos en el reality.

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