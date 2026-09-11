¿Karina Torres olvidó las cámaras? Aparece en ‘cueros’ frente a Yahir en La casa de los famosos México 2026

Karina Torres volvió a convertirse en una de las protagonistas de La casa de los famosos México 2026 al protagonizar un inesperado momento que rápidamente se hizo viral. La influencer trans apareció completamente en traje de Eva frente a algunos de sus compañeros, dejando sorprendidos a Yahir y Brianda Deyanara y provocando una ola de reacciones en redes sociales. ¿Qué tanto enseñó?

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La licenciada Karina Torres en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en que Karina Torres apareció desnuda en La casa de los famosos México 2026?

Yahir conversaba con Brianda Deyanara en el comedor de La casa de los famosos México 2026 cuando un inesperado momento les robó toda la atención. Karina Torres salió del cuarto Tulum completamente desnuda, cubriéndose apenas el pecho y la entrepierna mientras intentaba pasar desapercibida y sin hacer ruido para que nadie la notara.

Sin embargo, su plan no salió como esperaba, ya que Brianda fue la primera en verla y de inmediato soltó una carcajada. Lo más divertido fue que Karina ni siquiera se mostró avergonzada; siguió su camino con total naturalidad, regalando uno de los momentos más cómicos y comentados de La casa de los famosos México 2026.

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¿Qué dijeron Yahir y Brianda Deyanara tras ver a Karina Torres sin ropa?

Brianda fue la primera en notar la escena y no pudo contener la risa. "¡La Karina, le vale!”, exclamó la generadora de contenido entre carcajadas al ver a su compañera completamente desnuda.

Yahir, por su parte, optó por la discreción. El cantante originario de Hermosillo, Sonora, ni siquiera volteó a ver a Karina y solo preguntó, con su característico acento norteño: "¿está bichi?”, para después aclarar: “no la vi”.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios. Entre las reacciones más populares destacaron mensajes como:



“Kariángelo Torres”

“Yahir como: ‘Mejor ni volteo, no me vayan a picar el ojo’”

“Se le olvidó la toalla”

"¿Qué hace Eva en La casa de los famosos?”

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KARINA NOOOOO JAJSJAJSJAJA cómo vas a aparecer así de la nada 😂😂#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/BKmZnNA36V — Jazzzz.x 🍃 (@jazzzz_x95) September 11, 2026

¿Es la primera vez que Karina Torres se cambia frente a otros habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Semanas atrás, Karina Torres ya había generado conversación cuando las cámaras del 24/7 la captaron cambiándose de ropa frente a Aldo Rendón y Ese Pérez sin mostrar señales de incomodidad.

En aquella ocasión, la influencer se quedó únicamente con la parte inferior de su ropa interior mientras buscaba ropa cómoda para dormir. Lo que más llamó la atención fue que ninguno de sus compañeros realizó comentarios relevantes y la conversación continuó enfocada en las estrategias y nominaciones.

Incluso, Karina explicó anteriormente que para ella se trata de algo completamente normal. La participante expresó: