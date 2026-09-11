Habitantes de ‘LCDLFM 2026’ se burlan de Gala Montes tras su salida; ¡la comparan con Marilyn Menson!

La salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’ no solo causó conmoción en redes sociales, sino también entre los habitantes que quedan en el reality. Durante una conversación, los participantes restantes habrían hecho referencia a ella y hasta la habrían comparado con Marilyn Menson, un personaje de Eugenio Derbez que parodia a Marilyn Manson. Te contamos los detalles.

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Gala Montes entra a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fueron el ingreso y salida de Gala Montes de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026’ el pasado 6 de septiembre, en sustitución de Aldo Rendón, quien previamente abandonó la competencia por motivos de salud. El hecho sorprendió a todos, ya que la actriz había hablado mal de la producción del reality semanas antes.

Casi dos días después de su ingreso, es decir, el 8 de septiembre, se informó que abandonaba la competencia. La producción no dio detalles y solo le deseó lo mejor en cualquier proyecto futuro.

Surgieron muchas versiones sobre el motivo real de su salida. La más sonada fue que, presuntamente, tuvo un brote psicótico tras no obtener un tampón de forma inmediata y agredió a la psicóloga del show. Incluso se dijo que, presuntamente, la sacaron en ambulancia.

La cantante subió una serie de historias a Instagram explicando que todo comenzó cuando pidió un tampón y no se lo querían dar. Dijo que, supuestamente, la psicóloga le comentó que había una preocupación de que desarrollara un brote.

“Yo me salí del confe porque me estaba bajando, se me estaba escurriendo la pu… sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Me fui adonde estaban, adonde les llegan los paquetes de Amazon. Obviamente los participantes no abren esa puerta, pero yo sé que es un foro porque yo viví ahí. Me valió, abrí la puerta y me salí de La casa de los famosos y les dije: ‘Jefa, un tampón’ y me regresé… Yo no me quería salir, me sacaron”. Gala Montes

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Gala Montes se va de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Así fue como los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ se habrían burlado de Gala Montes

En una plática sincera, algunos de los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ recordaron el ingreso de Gala Montes. Como se sabe, la joven entró por el carrusel y con un abrigo color vino de peluche.

Ese Pérez no pudo evitar decir que había entrado “Marilyn Mensón” a las instalaciones, provocando las risas del resto de los presentes.

Ese Pérez “Marilyn Mensón… Pues que apenas vino, ¿no?”.

La conversación no pasó desapercibida y provocó opiniones divididas en redes sociales. Si bien la gran mayoría lo consideró gracioso, otros creen que fue una falta de respeto y más por parte de la producción que compartió el clip del momento.

Cabe destacar que han circulado memes en los que comparan a Gala con el icónico personaje de Eugenio Derbez. Afirman que la celebridad usó un outfit parecido el día de su ingreso.

¿Cómo fue la relación entre Gala Montes y los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, actualmente quedan 10 habitantes en ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ernesto Laguardia Karina Torres Ese Pérez Massad Altamini Gema Garoa Brianda Deyanara Yahir Memo Schutz Cynthia Klitbo Mariana

Todos ellos tuvieron la oportunidad de convivir con Gala Montes. La convivencia con la mayoría fue buena. La actriz tuvo roces con Ese y Yahir. Se quejó de que el influencer la abrazara sin permiso y recalcó que no le cae bien. También dijo estar molesta con Yahir por hablar sobre la cantidad de alimentos que ella consumía.

Según se especuló en su momento, tres habitantes de ‘La casa’ presuntamente amenazaron a la producción para que sacaran a Gala, advirtiendo que, si no lo hacían, ellos se iban. Presuntamente, argumentaron que se sentían en peligro con la joven.

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