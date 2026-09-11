Hijo de Yahir defiende a su papá, se lanza vs. Gala Montes por drogadicta, ¡la tunde sin filtro! “No está bien”

La polémica alrededor de Gala Montes y Yahir sigue creciendo fuera de La casa de los famosos México. Luego de que la actriz compartiera un video para contar su versión sobre diversos momentos que vivió dentro del reality, incluyendo el famoso episodio del jamón, la respuesta no tardó en llegar, pero vino de una persona inesperada.

Quien decidió entrar al conflicto fue Tristán, hijo del intérprete de Alucinado, quien salió públicamente a defender a su padre y terminó encendiendo las redes al lanzar delicados señalamientos contra la actriz.

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¿Qué dijo Tristán, hijo de Yahir, sobre Gala Montes y La casa de los famosos México?

Todo comenzó después de que Gala Montes hablara sobre una discusión relacionada con alimentos dentro de La casa de los famosos México. La actriz aseguró que era falso que hubiera consumido varios paquetes de jamón y afirmó que únicamente había comido algunas rebanadas.

La declaración provocó la reacción de Tristán, quien defendió la disciplina física y alimenticia de su papá. El joven respondió particularmente a los comentarios relacionados con la cantidad de huevos que consume el cantante.

“Si le tiras a mi jefe y me dices ‘se come seis huevos’, se come seis huevos. Ve su pinche masa muscular, mija. Ve su disciplina”. Tristán

Y añadió: “Andabas comiéndote el jamón como si fuera el último jamón del desierto, porque no comías hace meses”.

Además, destacó la trayectoria del exacadémico y aseguró que se trata de una persona con valores sólidos y una vida enfocada en la familia:

“Es el más preparado, el más de valores, el de familia, el que vino a cambiar esto”. Tristán

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Él es Tristán, hijo de Yahir / Redes sociales

¿Tristán acusó a Gala Montes de consumir sustancias?

La controversia escaló cuando el hijo de Yahir dejó de hablar sobre la alimentación y comenzó a lanzar fuertes señalamientos contra la actriz.

Durante su mensaje, Tristán aseguró que Gala no reconocería un supuesto problema relacionado con las drogas e incluso insinuó el consumo de cristal: “Andas en drogas, probablemente en cristal”.

Posteriormente reforzó esa versión con una segunda declaración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Tú eres una niña pepenche, maleducada y malcriada que no acepta que se droga. Y ese es el primer paso”.

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¿Qué dijo Tristán sobre su rehabilitación y la salida de Gala Montes?

Otro de los momentos que más llamó la atención fue cuando Tristán habló de su propio proceso de rehabilitación para comparar su experiencia con la salida de Gala del reality.

El joven recordó que permaneció varios meses internado y explicó que jamás pidió abandonar ese proceso, argumentando que entendía que era algo necesario para su bienestar: “Entre cinco meses que estuve yo internado por mí bien, nunca pedí que me sacaran”.

Posteriormente cuestionó el tiempo que la actriz permaneció dentro del programa y lanzó una crítica con tono sarcástico: “¿Cuánto duraste? ¿Una semana?”.

Incluso afirmó que conoce las consecuencias que puede tener el consumo de drogas debido a experiencias personales que vivió en el pasado: “Eso causan las drogas, yo por eso las dejé, güey”.

¿Tristán amenazó con responder si Gala Montes vuelve a hablar de Yahir?

Hacia el final de su mensaje, Tristán dejó claro que cualquier comentario dirigido a su padre también será tomado como algo personal.

El hijo de Yahir aseguró que anteriormente incluso había defendido a Gala Montes en diversas ocasiones y que nunca tuvo intención de generar una confrontación pública con ella: “Yo te aprecio, yo nunca te había tirado hate, al contrario, te defendí”.

Sin embargo, afirmó que decidió cambiar de postura después de escuchar las declaraciones realizadas por la actriz sobre el cantante: “Pero defiendo a las personas coherentes”.

Finalmente lanzó una advertencia que dejó claro que seguirá respondiendo si considera que Yahir vuelve a ser atacado. “Porque si te metes con mi papá te metes conmigo”.