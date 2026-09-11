¿Aldo de Nigris vivió su propio Baby Reno? Revela cómo una fan lo acosó y tuvo que huir con ayuda de la policía

Aldo de Nigris relató uno de los episodios más extraños de su vida. El ganador de La casa de los famosos México 2025 contó que fue víctima de una situación que comparó con la serie Baby Reno, luego de que una mujer que inicialmente le ofreció trabajo en Estados Unidos terminara siguiéndolo a distintos destinos y controlando gran parte de sus movimientos.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris vivió un caso como Baby Reno? Así comenzó el presunto acoso de una fan

Aldo de Nigris relató que todo comenzó cuando una mujer lo contactó para organizar una serie de presentaciones, promociones y entrevistas en Estados Unidos. La propuesta parecía atractiva y por eso aceptó participar en diversos eventos.

Durante una transmisión en vivo junto a Alexis, Adrián, Olivia Collins y Mar Contreras, recordó que pasó varias semanas viajando constantemente entre México y Estados Unidos debido a compromisos de trabajo.

“Yo estuve yendo casi un mes, y la chava que me llevó no permitía que nadie de mi equipo viajara conmigo”, explicó el influencer, una situación que con el tiempo comenzó a levantar sospechas.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo fue el acoso que sufrió Aldo de Nigris en Estados Unidos durante una presunta gira?

Conforme avanzaron los viajes, Aldo de Nigris asegura que la mujer comenzó a estar presente en cada uno de sus movimientos. Incluso afirma que se convirtió en la única persona que lo acompañaba durante sus compromisos laborales.

“Era como una persona que era fanática y quería estar conmigo todo el tiempo. Y luego yo viajaba a Monterrey y me seguía; yo viajaba a eventos en otros lados del país y me seguía”. Aldo de Nigris

El influencer detalló que la situación se repitió en distintos puntos de Estados Unidos. “Haz de cuenta, me siguieron en Miami, Houston, Austin, San Antonio…", recordó, dejando entrever el nivel de presión que llegó a sentir durante ese periodo.

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo escapó Aldo de Nigris de una fan obsesionada? Compró un vuelo a escondidas y pidió ayuda policial

Según el creador de contenido, llegó un momento en que decidió poner distancia y salir de la situación sin alertar a la mujer. Para lograrlo tuvo que planear cuidadosamente su salida.

Aldo de Nigris “Así me escapé. Haz de cuenta que llegué al aeropuerto, me escapé. Yo compré un vuelo, me fui con un primo de allá de Estados Unidos y luego, cuando llegué al aeropuerto, parecía… No hombre, si les cuento, parece como una película de terror”.

Aldo también reveló que pidió apoyo de las autoridades para sentirse más seguro. “Yo me sentía que le había hablado a los policías y yo estaba actuando que todo estaba bien cuando la chava estaba pegada a mí”. Según contó, la experiencia fue tan intensa que todavía la recuerda como una auténtica pesadilla.

¿La fan acosadora también siguió a Aldo de Nigris hasta Monterrey? Así fue el inesperado reencuentro

Lo que más sorprendió del relato de Aldo de Nigris fue que, incluso después de planear su escape, la mujer aparentemente logró seguirle la pista. Cuando creyó que finalmente estaba lejos del problema, volvió a encontrársela.

“Y luego en el aeropuerto llegué y ahí estaba esperándome. O sea, así gacho. Sí. Estuvo pesadísimo, güey, un mes. Un mes así y luego gané cero pesos”. Aldo de Nigris

Más adelante agregó: “Cuando llegué al aeropuerto ahí estaba. Pero finalmente me fui con mi primo y le pedí ayuda a mi equipo para que ella ya no se me acercara”. Aunque hoy recuerda la anécdota entre bromas, reconoció que fue una experiencia sumamente difícil.

Aldo de Nigris también dejó entrever que las supuestas giras y eventos en Estados Unidos habrían sido sólo un pretexto para que la mujer pudiera mantenerse cerca de él, pues aseguró que, después de un mes completo de viajes y presentaciones, no recibió ni un solo peso por su trabajo.

Aun así, la historia llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales debido a las similitudes que encontraron con Baby Reno, la exitosa serie basada en el acoso que sufrió el comediante Richard Gadd. En ambos casos, el afectado describe a una persona obsesionada con mantener cercanía constante y que terminó convirtiendo una aparente oportunidad en una situación incómoda y angustiante.

Así fue como lo contó Aldo de Nigris: