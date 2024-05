La verdadera Martha de Bebé reno asedió a periodista británico en la vida real

La miniserie de Netflix, ‘Bebé reno’, ha generado revuelo con la revelación de la identidad de la mujer que en la vida real estaría detrás del personaje de Martha. Lo que comenzó como un éxito televisivo pronto se convirtió en una cacería mediática.

Según informes del Daily Record, Fiona Harvey, una abogada escocesa de 58 años, ha dicho públicamente que ella es la ‘Martha’ real de la serie. En una entrevista con el tabloide escocés, Harvey asegura haber dado su consentimiento para revelar su identidad al público.

¿De qué trata la serie ‘Bebé reno’?

La trama de ‘Bebé reno’ gira en torno a Donny, un comediante a quien una misteriosa mujer llamada Martha, lo inunda con mensajes, visitas y más. Richard Gadd, creador y protagonista de la serie, ha afirmado que la historia está inspirada en eventos de su propia vida.

Sin embargo, las declaraciones de Harvey pintan un cuadro muy diferente. Según ella, la verdadera víctima en esta situación es ella. A pesar de que Gadd aseguró que estaba protegida la identidad de la mujer que en la vida real lo llenó de mensajes, visitas y regalos preocupantes continuos, los internautas y los medios británicos no cesaron hasta lograr la identificar a Harvey.

En una primera entrevista, Harvey expresó su indignación y preocupación por las amenazas de mu3rt3 que recibió como resultado del programa, a pesar de que muchas de las afirmaciones de Gadd son, según ella, inexactas. Harvey hace hincapié en que, a diferencia del personaje de la serie, nunca estuvo en prisión. Con la intención de limpiar su nombre y defender su integridad, Harvey planea tomar medidas legales contra Netflix por afirmar que ‘Bebé Reno’ está basada en hechos reales. En sus propias palabras, “Nada de esto sucedió. Es un montón de basura”. Y en cuanto a quién la representaría en esta batalla legal; ella misma.

Checa: El chef Mariano nos cuenta toda la verdad sobre su salida de VLA y llegada a Hoy: “Estoy muy contento”

Bebé reno póster serie / Netflix

¿Qué hizo la Martha real de “Bebé reno” a Richard Gadd, creador de la serie?

La escalofriante realidad detrás del personaje de “Martha” en la miniserie ‘Bebé reno’ ha dejado a muchos sorprendidos. Detrás de la pantalla, Richard Gadd, creador y protagonista de la serie, vivió una pesadilla por años a manos de una mujer que no paró de estar tras él.

Según revelaciones recientes, en la vida real, la mujer habría comenzado su campaña contra Gadd en 2015. Durante cuatro años y medio, la mujer inundó la vida del comediante con un torrente incesante. Los números son brutales: 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes en Facebook, 106 páginas de cartas y regalos inquietantes que incluían desde un reno de juguete, el apodo que le daba, hasta ropa interior. Además, acechaba a Gadd en su casa, en su lugar de trabajo e incluso en sus shows de comedia.

La situación alcanzó su punto más crítico cuando ‘Martha’ comenzó a acercarse también a los padres y la pareja de Gadd. Esto llevó al comediante a tomar la decisión de denunciarla ante las autoridades.

El caso de la vida real, que inspiró la trama de “Bebé reno”, es un recordatorio de los peligros de quien de manera obsesiva persigue a otra persona.

Checa: Grupo Cañaveral y los Yaguaru darán concierto gratuito por el Día de las madres; aquí los detalles

El asedio de la mujer real detrás del personaje de “Martha” no se detiene con Richard Gadd. Ahora, el periodista Neil Sears del Daily mail afirma ser el nuevo objetivo de esta perturbadora figura, lo que desató una nueva ola de preocupación en torno a la identidad y las acciones de esta misteriosa mujer.

Sears relata su encuentro con la presunta autora de este asedio en su departamento del centro de Londres. La describe como una mujer baja y robusta, rodeada de cajas de cosas. Durante la entrevista, la mujer reveló ciertas características de su vida privada que coinciden sorprendentemente con las del personaje creado por Gadd en la serie.

La mujer se identificó como una abogada de alto nivel con un presupuesto limitado, y afirmó ser cantante con planes de lanzar un disco. Sin embargo, lo más inquietante fue su insistencia en hablar sobre su relación con Gadd. Inicialmente afirmó haberlo visto solo una vez, para luego cambiar su versión y asegurar que hasta cuatro.

Pero el verdadero calvario para Sears comenzó después de dejar el apartamento de ‘Martha’. Las llamadas persistentes comenzaron apenas diez minutos después de su partida, y su frecuencia y agresividad aumentó en los días siguientes. La mujer advertía que llamaría a la policía, demandaría al periodista y al Daily Mail, y exigiría su despido.

“Llamaré a la Policía si alguna vez te acercás a mí. Te voy a demandar a ti, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo contigo. Espero que eso te quede claro incluso para un im... cil como tú. Exigiré que el diario te despida. No me gustas ni nunca me gustaste”, dice uno de los mensajes que le envió al periodista que expuso de Fiona Harvey.

Checa: Hilary Duff anuncia el nacimiento de su cuarto hijo con tiernas fotografías en redes sociales